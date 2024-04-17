Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı başladı! İşte Nisan ayı halka arz takvimi
Halka arz Nisan ayı takvimi dahilinde Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. BİST kodu, RGYAS olarak belirlenen şirketin halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. 17 Nisan yani bugün talep toplamaya başlayan şirket; 4,5 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirecek. İşte; 33.357.450 lot dağıtacak Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı yani talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan olarak belirlendi.
RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?
Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL
2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL
2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL
3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL
3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL
4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL
4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL
4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL
RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.