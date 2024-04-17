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        Haberler Gündem SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024: Seçim paraları ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar?

        Sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi: 2024 sandık seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

        Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart'ta düzenlenen Yerel Seçimlerde görev alanlar "Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve seçim paraları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2024 seçim sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:06
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek belediye başkanlarını seçmek için oy kullandı. Milyonlarca seçmenin katılım sağladığı Yerel Seçimlerde sandık başında görev alanlar, seçim paralarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, 2024 sandık görevlisi ücretleri hakkında tüm merak edilenler haberimizin devamında...

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        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

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        31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

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        2024 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

        YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

        Sandık memurlarına 2.088 TL,

        Partili üyelere 1.044 TL,

        Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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        SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELER?

        Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

        Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

        Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

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        Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

        Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

        Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

        Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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