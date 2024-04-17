SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.