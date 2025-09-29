Habertürk
        Haberler Televizyon Engin Akyürek ve Gülsim Ali'den çarpıcı kare: ‘Bereketli Topraklar’ afişi

        Engin Akyürek ve Gülsim Ali'den çarpıcı fotoğraf

        SHOW TV'nin merakla beklenen, başrollerinde; Engin Akyürek ile Gülsim Ali'nin yer aldığı yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'ın ikili afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 17:29 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:51
        Büyük aşkın kapısını aralayacak
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, proje tasarımı, senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ın ikili afişi yayınlandı

        Ekrana damga vurmaya hazırlanan Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı afiş büyük beğeni toplarken, ikilinin uyumu göz kamaştırdı. Adana’nın büyüleyici atmosferinde çekilen afiş, diziyi merakla bekleyen hayranların heyecanını artırdı.

        ADALET VE GÜÇ ARASINDA FİLİZLENEN AŞK

        Engin Akyürek’in ailesini ve topraklarını korumak için geçmişiyle yüzleşen Ömer Bereketoğlu’na, Gülsim Ali’nin ise Adana’ya gelişiyle yeni hesaplaşmalar başlatan Savcı Nevin’e hayat verdiği dizinin afişi, iki karakterin tutkulu ve çarpıcı hikâyesini hissettirdi.

        Yıllardır yalnız kalmayı seçen Ömer ile kalbini kapatan Nevin’in yolları Adana’da kesişirken, nefretle başlayan bu çarpışma beklenmedik büyük bir aşkın kapısını aralayacak.

        TUTKU VE HESAPLAŞMA BU TOPRAKLARDA

        Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barış, yeniden alevlenen bir savaşa dönüşüyor. Geçmişin günahlarının gölgesinde şekillenen hayatları ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar, izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor.

        ‘Bereketli Topraklar’, yakında SHOW TV’de!

        #Gülsim Ali
        #Engin Akyürek
        #Bereketli Topraklar
