SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, proje tasarımı, senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ın ikili afişi yayınlandı

Ekrana damga vurmaya hazırlanan Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı afiş büyük beğeni toplarken, ikilinin uyumu göz kamaştırdı. Adana’nın büyüleyici atmosferinde çekilen afiş, diziyi merakla bekleyen hayranların heyecanını artırdı.

ADALET VE GÜÇ ARASINDA FİLİZLENEN AŞK

Engin Akyürek’in ailesini ve topraklarını korumak için geçmişiyle yüzleşen Ömer Bereketoğlu’na, Gülsim Ali’nin ise Adana’ya gelişiyle yeni hesaplaşmalar başlatan Savcı Nevin’e hayat verdiği dizinin afişi, iki karakterin tutkulu ve çarpıcı hikâyesini hissettirdi.

Yıllardır yalnız kalmayı seçen Ömer ile kalbini kapatan Nevin’in yolları Adana’da kesişirken, nefretle başlayan bu çarpışma beklenmedik büyük bir aşkın kapısını aralayacak.