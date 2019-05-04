Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engin Altan Düzyatan: Annem doktor olmamı istemişti

Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında sinemamızın değerlerini ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit’in bu haftaki özel konuğu sinemamızın jönlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan..

Engin Altan Düzyatan

Stüdyoya çiçeklerle gelen Engin Altan Düzyatan’ı Hülya Koçyiğit “Biricik evladım hoş geldin”  diyerek karşıladı. Yoğun set programı nedeniyle programlara çıkamadığını belirten Düzyatan, Koçyiğit’in çağrısını kıramadığını belirtirken, ikilinin sohbetine adeta zaman yetmedi.

Hülya Koçyiğit, Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuk kariyeri ile ilgili en büyük arzusunu da ilk kez kendi programında dile getirdi.  Koçyiğit “Arzu ediyorum, hayalini kuruyorum; Barbaros Hayreddin Paşa’yı oynamanı çok istiyorum. Bu benim hayalim” dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinden de bahseden Engin Altan Düzyatan’ın  “Ertuğrul, beş sezon boyunca aynı karakter olabilir ama farklı yaşlarını oynuyorum. 19 yaşında başladım, 55 yaşındayım şu an. Konuşmasını, yürüyüşünü, bakışını ve her konudaki değişimini daha en başındayken tasarlamıştık”  dedi.

"ANNEM DOKTOR OLMAMI İSTERDİ"

İzmir’den başlayan sohbet Engin Altan Düzyatan’ın eğitim hayatıyla ve ailesini konuşarak devam etti. Engin Altan Düzyatan, “İçine doğduğun ailen ve kurduğun ailen... İkisiyle de mutlu olmak çok önemli ve değerli” dedi. İşletmeci ve avukat kardeşleri olduğunu belirten Engin Altan Düzyatan “Annem bir de doktor istedi ama ben oyunculuğa gönül vermiştim, oynadığım doktor rolüyle tatmin ettim sanırım, annem beni o rolde görünce’ Bak nasıl da yakışıyor doktor olmak’ demişti” dedi.

Engin Altan Düzyatan tiyatro ile ilk tanışmasını şöyle anlattı:

Ortaokuldayken spor kolundaydım sürekli spor yapardım, liseye geçtiğimde boş olur diye tiyatro kolunu seçtim, hiç toplanmazlar diye düşünmüştüm çünkü ortaokulda tiyatro kolu en rahat koldu. Lisede daha ilk haftada en çok toplanan kol tiyatro kolu oldu ve hatta ilk toplantıyı spor salonunda gerçekleştirdik. Babamın öğrettiği okuma alışkanlığı sayesinde de başrol aldım ve sahnenin tozunu yuttuktan sonra bir daha da vazgeçmedim tiyatrodan.

Hülya Koçyiğit, Engin Altan Düzyatan’ın Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansını çok beğendiğini belirterek, "Sadece aktörlük yapmıyorsun, dövüş sahneleri, ata binme sahneleri o kadar çok ki… Oyuncu her şeyi bilmeli; şarkı söylemeyi de, dans etmeyi de, şiir okumayı da"dedi ve şiir okumasını rica etti.  Düzyatan ise, "Biraz utanırım ama sizi kıramam" dedi  ve  Orhan Veli Kanık’tan ‘Kitabe-i Seng-i Mezar’ı okudu.

"BAKALIM NELER GÖRECEĞİZ"

“Bizim çocukluğumuzda tarih merakımız ve sevgimiz Yeşilçam’daki tarihimizi anlatan filmlerle karşılanıyordu. Televizyonla birlikte boşluk oluşmuştu, Diriliş Ertuğrul dizisi doldurdu bu boşluğu” diyen Engin Altan Düzyatan, gelecek planlarından da bahsederek, “Yapımcılar garantiye oynamak ister, onlar için mantıklıdır şablonlar üzerinden ilerlemek. Ben ise hep dikkat ettim bir önceki rolümle bir sonraki rolümün birbirine benzememesine. Bu sezon Diriliş Ertuğrul bitiyor, bakalım göreceğiz neler olacak” dedi.

"MUTLAKA KARİYER PLANINIZ OLSUN"

Hülya Koçyiğit ‘Ve Panayır Köyden Gider’  filminde Düzyatan’ın yaralı bir yüz ile oynamasından bahsederken, Düzyatan “Beni etkileyen aktör defektleri olanlardır, onları seyretmek çok zevk veriyor” derken, farklı karakterlerin de oyuncuyu zinde tuttuğunu belirtti. Sanatçı genç oyunculara da “Başkalarının hayaline bırakmayın geleceğinizi, kendi hayallerinizin peşinden koşun, mutlaka kariyer planınız olsun” diyerek seslendi.

Hülya Koçyiğit,  Düzyatan’ın belgesel ve fotoğraf sergisinden bahsederken sanatçı “ Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum, doğru fotoğrafı çekmek için bir yerlere gidiyorum. ‘Sen de Tanık Ol’ sergisiyle Afrika’da on beş bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladık. Elimden geldiği kadar, karınca misali yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 2. sezon 31. yeni bölüm fragmanı: Azer Kurtuluş, Koçovalıların karşısında! Çukur 63. son bölüm izle
TELEVİZYONAzer Kurtuluş, Koçovalıların karşısında!
İstanbullu Gelin 83. son bölüm: Esma evi terk edip, kliniğe yattı! İstanbullu Gelin 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONEsma evi terk edip, kliniğe yattı!
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne: Kadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?
TELEVİZYONKadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?
Hercai 9. yeni bölüm fragmanı: Şoke eden gerçek! Miran, Hazar Şadoğlu'nun oğlu! Hercai 8. son bölüm
TELEVİZYONMiran aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu!
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 3 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali
TELEVİZYONZuhal Topal'da haftanın birincisi kim?
Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 3 Mayıs Cuma Yemekteyiz haftanın finali
TELEVİZYONYemekteyiz haftanın birincisi kim?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kim elendi? 3 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finali
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Çukur'da sürpriz isim: Cihangir Ceyhan - Magazin haberleri
TELEVİZYON'Çukur'da sürpriz isim
Gülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final - Magazin haberleri
TELEVİZYONGülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final!
Çarpışma 21. yeni bölüm ilk sahne: Kadir’i şoke eden gerçek! Çarpışma 20. son bölüm izle
TELEVİZYONKadir’i şoke eden gerçek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X