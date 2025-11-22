Habertürk
        Engin Altan Düzyatan: Bu rolü çok ağır bir iş - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan: Bu rol çok ağır bir iş

        Oyuncu Engin Altan Düzyatan Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'ne (DFF) konuk oldu. Düzyatan, 'Bir Adam Yaratmak' filmindeki rolü hakkında da konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:42
        "Bu rol çok ağır bir iş"
        Son olarak 'Bir Adam Yaratmak' filminde başrolde yer alan ve bu rolüyle 13. Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Engin Altan Düzyatan, Doha Film Festivali'nde Regional Talent oturumuna konuk oldu. Düzyatan, DFI tarafından düzenlenen film etkinliklerine ilk kez 2019'da katıldığını ve o zamandan bu yana festivalin genç sinemacıları destekleme misyonunu her yıl daha da büyüttüğünü söyledi.

        "FİLMLERİNE BU BÖLGEDE DESTEK BULABİLİRLER"

        Türkiye'deki genç sinemacılara önerilerde bulunan Engin Altan Düzyatan; "Ellerinde iyi senaryoları varsa, yardım istedikleri, destek almak istedikleri senaryolar varsa DFI bu konuda gerçekten yatırımlar yapıyor, genç sanatçıları desteklemek istiyor. Özellikle de bizim Katar'la iyi ilişkilerimiz olduğu için bu konularda çok açıklar. Bizim sinemamıza ve televizyonumuza da gerçekten saygı duyuyorlar. Beğeniyorlar yaptığımız işleri. O yüzden genç sanatçıları burada daha fazla görünür kılmak aslında çok önemli bir şey" dedi.

        Engin Altan Düzyatan, festivalin bölgede sinemanın gelişimine katkısını ve sadece genç sanatçılar için değil, başarılı yönetmenler için de işlerini sergileme ve filmlerine destek bulma açısından değerli bir platform olduğunu anlattı.

        Bölgede benzer festivallere sahip olmanın değerli olduğunu belirten Engin Altan Düzyatan, şunları kaydetti: Sadece genç sanatçılar değil, aslında başarılı yönetmenler de bu bölgede işlerini sergileyebilir ya da filmlerine bu bölgede destek bulabilirler. O yüzden ben DFF ve DFI'yı önemsiyor, bölge için önemli olduğunu düşünüyorum. Her seferinde de burada sağ olsunlar çok güzel ağırlanıyoruz. Gittikçe büyütmüşler, festival daha genişlemiş. Hepsine katılabilmeye fırsatım olmadı ama çok önemli paneller yapılıyor. Sektör içi gelişmelerle ilgili dünyayı takip edebileceğiniz önemli insanları dinleyebiliyorsunuz burada. Bunlar da özellikle sektörün içinden insanlar için çok kıymetli.

        Engin Altan Düzyatan, festivalde açılış filmi 'The Voice of Hind Rajab'ı izlediğini dile getirerek; "Dün gerçekten kalp kırıcı bir film seyrettik. Filistin'le ilgili ve bence müthiş bir filmdi. Burada gösterilmesi de çok anlamlıydı o yüzden. Bütün gece ağladık. Hollywood'dan birkaç tane sanatçının Brad Pitt gibi, Joaquin Phoenix gibi executive producer (yönetici yapımcı) olarak içinde yer aldığı Filistin'deki bir hikayeyi anlatan, çok güzel, çok değişik bir teknikle çekilmiş iyi bir film izledik. İyi filmler izleme şansını da buluyorsunuz burada" ifadelerini kullandı.

        "BİRÇOK FARKLI SANAT ŞEKLİNİ BİR ARAYA GETİRİP ORTAK BİR DİL OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI"

        Festivalde farklı ülkelerden sanatçılarla bir arada olma şansı elde edildiğine dikkati çeken Engin Altan Düzyatan; "Bunların hepsi insanın kendini geliştirmesi için çok kıymetli şeyler. O yüzden Türkiye'deki sanatçılar olarak burada daha görünür olmak, buraya destek vermek ve gerektiğinde projelerimiz için buradan destek istemek aslında bence aramızdaki iletişimi, köprüleri daha sıcak bir hale getirir. Önemsiyorum bu festivali" şeklinde konuştu.

        Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği 'Bir Adam Yaratmak' filminde canlandırdığı "Hüsrev" karakterine de değinen Düzyatan, bu rolün çok ağır bir iş olduğunu ifade etti. Düzyatan; "Ben üniversitede, oyunculuk okuduğum zamanlardan teksti hatırlıyorum. Bir tiyatro tekstidir aslında. Doğal olarak daha çok tiyatroya göre yazılmıştır. Çok daha az mekanda geçen, çok daha ağır bir roldür gerçekten. 10-12 sayfalık tiratların olduğu bir rol Hüsrev. Çok ağır bir süreçti açıkçası oynaması çünkü psikolojik olarak çok yoğunluklu ve insanı yoran bir süreçti" dedi.

        Engin Altan Düzyatan, çok iyi bir yönetmenle çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti: Murat (Çeri) gerçekten birçok farklı bakış açısıyla birçok farklı sanat şeklini bir araya getirip ortak bir dil oluşturmaya çalıştı ve bence başarılı da oldu orada. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Gerçekten tüm oyuncu arkadaşlarım ellerinden geleni hepsini yaptı. Doğal olarak öyle ağır bir işte, öyle bir rol üstleniyorsanız siz de elinizden ne geliyorsa en iyisini yapmak zorundasınız. Öyle ağır bir rolün altından kalkmak yani 'idare edelim bugünü' ile olmuyor maalesef. Gerçekten tüm her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Ben de o süreçte kendimi dünyaya kapattım ve bir buçuk ay gerçekten Hüsrev'in içinde yaşadım.

        Boğaziçi Film Festivali'nde karşılığını aldıklarından bahseden Düzyatan; "O yüzden de en azından o ağır yoğun sürecin, bir karşılığı olması beni bireysel olarak mutlu etti. Şimdi film, festivallerde yarışmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Filmin festival yolculuğunun devam ettiğini, gelecek ay İran'daki Şiraz Film Festivali'ne katılacaklarını bildiren Düzyatan, festival sürecinin ardından en kısa zamanda vizyonda olacağını sözlerine ekledi.

        87 YIL SONRA SİNEMAYA KAZANDIRILDI

        'Bir Adam Yaratmak' eseri ilk kez 1937 - 1938 sezonunda Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatro sahnesinde canlandırıldı. 87 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Murat Çeri tarafından sinemaya kazandırıldı. Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği filmde Düzyatan ile Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçler, Murat Serezli, Gülper Özdemir, Caner Topçu, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol aldı. Enstitünün bölgesel yetenekleri ve sinemada özgün hikayeleri destekleme misyonuyla hayata geçirdiği festival, 28 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

        #Engin Altan Düzyatan
