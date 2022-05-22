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Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi...

Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda elinde koltuk değnekleriyle objektiflere yansıdı. Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, "Gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 42 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
  • Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

    KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Yürümekte güçlük çeken Dünyatan'ın, koltuk değnekleri kullandığı görüldü. Engin Altan Düzyatan, muhabirlerin, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi koltuk değnekleriyle ilk defa gördük, iyi misiniz?" sorusuna "Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum." yanıtını verdi.
  • Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

    "SET KAZASI"

    Ünlü isim daha sonra "Bodrum'dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" şeklindeki soruyu ise "Hayır. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı." sözleriyle cevapladı.
  • Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

    O İDDİALARA YANIT

    Öte yandan Engin Altan Düzyatan, kısa bir süre önce "Barbaros Akdeniz'in Kılıcı"nda "Oruç Reis" karakterine hayat verdiği diziden senaryo gereği ayrılmıştı. Ardından Düzyatan'ın oyunculuğu bıraktığı ileri sürülmüştü. Ünlü isim, konuyla ilgili iddialara açıklık getirdi. 

    Engin Altan Düzyatan, bazı çevrelerce açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, oyunculuğa sadece ara verip bir süre dinlenmek istediğini ifade ettikten sonra kendisini bekleyen otomobile bindi. 
  • Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

    "OYUNCULUĞU BIRAKMAM"

    Ünlü isim daha önce de "Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum." diyerek, dedikoduları yalanlamıştı.
  • Engin Altan Düzyatan korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor.

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