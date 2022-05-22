"SET KAZASI"

Ünlü isim daha sonra "Bodrum'dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" şeklindeki soruyu ise "Hayır. Bodrum'da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı." sözleriyle cevapladı.