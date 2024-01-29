Enginar tarifi, zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Zengin antioksidan içeriği, kolesterol ve kan şekeri üzerindeki düzenleyici rolü ve yüksek lif içeriği nedeniyle en gözde sebzelerden biri olan enginar, sofralarımızdan eksik etmememiz gereken sebzelerin başında geliyor. Karaciğer sağlığındaki olumlu etkileri de ortada olan enginar, aslında bir ilkbahar yaz mevsimi sebzesi olmasına rağmen salamura ve konserve çeşitleriyle de karşımıza çıkıyor. Haşlanmış, ızgara, zeytinyağlı, kavrulmuş ve salata gibi şekillerde tüketmenin mümkün olduğu bu güzide sebzenin bizim mutfaklarımızdaki en gözde hali ise zeytinyağlı enginar yemeğidir. Peki bu karaciğer dostu enginar nasıl yapılır? Enginar tarifi nasıldır? Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İyi bir enginar yemeğinin püf noktası nedir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Yararları saymakla bitmeyen sebzelerden biri olan enginar hem zengin antioksidan içeriği hem kolestrol ve kan şekerini düzenlemesi hem de yüksek lif içeriği nedeniyle mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Enginar bir ilkbahar yaz sebzesidir. Fakat elbette enginarı sonbahar ve kışta da yemek mümkündür. Bunun için enginar salamurası alabilir veya yazın aldığınız enginarlarınızı derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Birçok farklı tarifi bulunan enginarın, bizim mutfaklarımızda en çok karşımıza çıkan hali ise zeytinyağlı enginar yemeğidir.

Zeytinyağlı Enginar Tarifi

Malzemeler:

6 adet enginar

Yarım limon suyu (enginarları ovmak için)

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye *

1 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı *

1 adet limon

1 çay kaşığı şeker

1,5 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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Zeytinyağlı Enginar Yemeği Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da sofraların baş tacı olacak bir zeytinyağlı enginar yemeği yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla zeytinyağlı enginar yemeği yapımı ve püf noktaları…

Zeytinyağlı Enginar Yemeği Yapılışı

Öncelikle bir kenarda havuç ve patatesi küp küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız sebzeleri uygun bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kadar haşlamaya bırakın. 10 dakika sonra sebzeleri ocaktan alarak sularını süzün. Sebzelerin tam olarak pişmemesi, biraz diri kalması gerekmekte.

Eğer bezelyeleri konserve kullanacaksanız bu aşamayı geçebilirsiniz. Fakat normal bezelye kullanacaksanız, bezelyenizi uygun bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kadar haşlamaya bırakın. Bezelyeleriniz yumuşadıktan sonra ocaktan alarak suyunu süzün. Bezelyelerinizin tam olarak pişmemesi, biraz diri kalması gerekmekte.

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Bir tavada, yarım su bardağı zeytinyağı ile orta boy soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra haşladığınız havuç ve patatesi ekleyip yaklaşık 3 dakika kadar kavurun.

Havuç ve patates kavrulduktan sonra bezelyenizi de ekleyip 3-4 dakika kavurun.

Sebzeler kavrulduktan sonra sebze karışımınızı ocaktan alın.

Enginarın pişeceği sosu hazırlamak için uygun bir kaba, bir adet limonun suyunu, 1 su bardağı suyu, 1 çay kaşığı şekeri, 1 çay kaşığı tuzu ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Karışım homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Şekerin buradaki ve tüm zeytinyağlı yemeklerdeki rolü ekşiliği kırmak ve zeytinyağının baskın tadını azaltmaktır.

Enginarlarınızı yıkayın, yarım limon suyuyla ovup geniş bir tencereye yerleştirin. Yaz ve ilkbahar mevsiminde iseniz taze enginar kullanabilirsiniz. Fakat diğer mevsimlerde de enginara ulaşmak mümkündür. Eğer salamura enginar kullanıyorsanız tuzunu ayarlamak adına yaklaşık 5 dakika kadar soğuk suda bekletin.

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Soğan, havuç, patates ve bezelyeden oluşan karışımı çanak enginarlarınızın üstüne pay edin.

Daha önceden hazırladığınız enginar pişirme sosunu tencereye dökün. Burada sosu enginarların üzerinden geçirmemeniz gerekmektedir. Sosu, enginarların altına gelecek şekilde pay edin.

Enginarın pişirme sosu kaynayana kadar orta ateşte, sos kaynadıktan sonra da kısık ateşte enginarlarınız yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Pişirme işlemi bittikten sonra enginarlarınızı ocaktan alın ve kapağını açmadan soğumaya bırakın.

Soğuyan enginarlarınız servise hazır. Arzu ederseniz enginarlarınızın üstünü dereotu veya maydanozla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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