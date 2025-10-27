Habertürk
        Haberler Magazin Enis Arıkan, Burak Sergen'i ti'ye aldı; "Bir doktor oyunculuk yapabilir"

        Enis Arıkan, Burak Sergen'i ti'ye aldı

        Burak Sergen, Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" sözlerine tepki gösterip; "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar" demişti. Enis Arıkan, Burak Sergen'in bu sözlerini ti'ye aldı

        Giriş: 27.10.2025 - 14:19 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:19
        Ti'ye aldı
        Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" açıklaması polemik yarattı.

        'Kutsal mı değil mi?' polemiği
        'Kutsal mı değil mi?' polemiği

        Dilan Çiçek Deniz'in bu sözlerine ilk tepki "Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadeleriyle Ekin Türkmen'den gelmişti. Türkmen'in ardından Burak Sergen de "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" diyerek karşılık vermişti.

        Burak Sergen
        Burak Sergen

        Burak Sergen'in bu sözlerini Enis Arıkan, ti'ye aldı. Arıkan, sosyal medya hesabından; "Bir doktor oyunculuk yapabilir sanki ama bir oyuncu açık kalp ameliyatı yapabilir mi emin değilim" ifadelerini kullandı.

        Enis Arıkan
        Enis Arıkan
        #enis arıkan
        #Burak Sergen
        #Dilan Çiçek Deniz
