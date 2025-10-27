Habertürk
        Haberler Magazin Oyuncular, 'Kutsal mı değil mi?' polemiği yaşıyor - Magazin haberleri

        Oyuncular, 'Kutsal mı değil mi?' polemiği yaşıyor

        Burak Sergen, Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" sözlerine tepki gösterdi. Sergen; "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:38
        'Kutsal mı değil mi?' polemiği
        Berna Laçin, geçtiğimiz hafta rol aldığı bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yapmıştı.

        Berna Laçin
        Berna Laçin

        Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz de; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.

        Dilan Çiçek Deniz
        Dilan Çiçek Deniz
        Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" açıklaması polemik yarattı.

        Burak Sergen
        Burak Sergen

        Ekin Türkmen'in ardından Burak Sergen de Dilan Çiçek Deniz'e tepki gösterdi. Sergen; "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" ifadelerini kullandı.

        Melis Sezen
        Melis Sezen

        Melis Sezen ve Pelin Akil de tartışmaya dâhil oldu. Melis Sezen; "Oyunculuk kesinlikle kutsal" derken, Pelin Akil ise; "Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        Pelin Akil
        Pelin Akil

        "BIKTIM SİZDEN"

        Oyuncu Ekin Türkmen, Dilan Çiçek Deniz'e; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak, tepki göstermişti.

        Ekin Türkmen
        Ekin Türkmen
