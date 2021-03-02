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Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu Çehov'un 'Ayı'sıyla Dijital Sahne'de

Zorlu PSM prodüksiyonu ‘Dijital Sahne'de 4 Mart Perşembe akşamı, başrollerinde Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı, Çehov’un “Ayı” adlı oyununu tiyatroseverlerle buluşacak.

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu Çehov'un 'Ayı'sıyla Dijital Sahne'de


Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un komedi başyapıtlarından “Ayı” seyirciyle buluşuyor. Günümüz tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek’in uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden bölümleri modern bir görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

Şebnem Bozoklu
Şebnem Bozoklu

Aşksız nefret, nefretsiz aşk olmaz


Dünya ve Rus Edebiyatının en büyük kalemlerinden Anton Çehov’un kült metinleri arasında anılan “Ayı”, Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu’nun göz dolduran performanslarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. İstemek üzerine bir oyun olan “Ayı”da, tutkulu istekler klişelerin güzelliğiyle seyirciye aktarılıyor. İster borç para olsun isterse yas tutmak arzusu… belki de istemezken bile isteyebilir insan. Aşkın ve nefretin iç içe geçtiği bir klişenin komedisini kadınlar ve erkekler ve borçlar ve yaslarla izlemeye hazır mısınız?

Enis Arıkan
Enis Arıkan

Yıllar önce kaleme alınmış olmasının yanında zamansızlığı ile her dönem izleyicilerde karşılığını bulan komediler arasında olan “Ayı”da; tüm itirazlara rağmen kaçışı olmayan aşkın ve öldürmeyen nefretin nasıl tutkulu bir sevişmeye dönüşebileceğinin anlatısı komik bir dille ele alınıyor. “Ayı”yı daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatta Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu ve Cansın Şenel’in etkileyici performansları ile 4 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz

Cansın Şenel
Cansın Şenel

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