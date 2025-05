Enis Destan'dan sakatlık açıklaması: Pes etmek yok!

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşmada girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlık yaşayan Enis Destan, bir süre sahada kendisini denese de oyuna devam edemedi.

Genç oyuncu 19. dakikada sedyeyle saha kenarına alındı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enis Destan, "Maç sırasında talihsiz bir an yaşadım. Kontrollerim devam ediyor, MR'a gireceğim. Bu forma için her saniye, her mücadele değer. Düştüğüm yerden daha güçlü kalkmasını bilirim. Hedef belli, yol belli… Pes etmek yok!" ifadelerine yer verdi.