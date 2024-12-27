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        Haberler Magazin Enis Destan, nişanından fotoğraflar paylaştı - Magazin haberleri

        Enis Destan, nişanından fotoğraflar paylaştı

        Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Çift, mutluluklarını nişan törenine ait fotoğraflarla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 23:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:59
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        Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

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        Enis Destan, mutlu haberi Arzum Kuruçalı'nın nişan yüzüğünü gösterdiği bir fotoğraf ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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        Enis Destan ile Arzum Kuruçalı, nişan törenlerinden kareleri, kırmızı kalp ve anahtar emojisiyle paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Enis Destan
        #Arzum Kuruçalı
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