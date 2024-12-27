Enis Destan, nişanından fotoğraflar paylaştı
Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Çift, mutluluklarını nişan törenine ait fotoğraflarla paylaştı
Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.
Enis Destan, mutlu haberi Arzum Kuruçalı'nın nişan yüzüğünü gösterdiği bir fotoğraf ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Enis Destan ile Arzum Kuruçalı, nişan törenlerinden kareleri, kırmızı kalp ve anahtar emojisiyle paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram