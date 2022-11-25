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Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor!

Enner Valencia gollerine Dünya Kupası'nda da devam ediyor! Süper Lig'de fırtına gibi esen Ekvadorlu yıldız, Hollanda karşısında da ülkesine 1 puan getiren golü kaydetti ve tarihe geçti

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  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    A Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen Ekvador, maçın 6. dakikasında geriye düşmesine rağmen Enner Valencia ile skora dengeyi getirdi. 
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    49. dakikada Hollanda savunmasının hatasını affetmeyen tecrübeli golcü takımına 1 puanı getiren golü kaydetti ve ülkesinin gruptaki kaderini belirledi.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Bu turnuvadaki gol sayısını üçe çıkaran Valencia tarihe de geçti.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    2014 Dünya Kupası'nda üç gol atan Valencia, Ekvador'un 2022 Dünya Kupası'ndaki üç golüne de imza attı.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Ülkesi için art arda altı gol atan tecrübeli yıldız bu alanda Dünya Kupası tarihine geçti.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Eusebio, Paolo Rossi ve Oleg Salenko'dan sonra Enner Valencia, Dünya Kupası tarihinde üst üste altı gol atan dördüncü oyuncu oldu.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    KATAR'DA PERDEYİ AÇMIŞTI

    Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36. golünü kaleci Alsheeb'in solundan ağlara göndermişti. 
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle almıştı ve skor 2-0'a gelmişti. 
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Süper Lig'de çok formda bir sezon geçiren ve 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki son 6 golünde imzası bulunuyor.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Ekvador'un 2-1 kaybettiği İsviçre maçında takımının tek golünü atan Valencia, Honduras'ı 2-1 yendikleri ikinci karşılaşmada iki golü de kaydeden isim olmuştu.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Grupta 3. olarak kupaya veda eden Ekvador, 2018 Rusya'ya ise gidememişti.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Maçın sonunda açıklamalar yapan Valencia "Milli takımdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz. Ekvador'dan buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

    Fenerbahçe'yle ilgili de konuşan tecrübeli golcü "Fenerbahçe'ye de çok selamlarımı gönderiyorum, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.
  • Enner Valencia gollerine kaldığı yerden devam ediyor! -Dünya Kupası Haberleri

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