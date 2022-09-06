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Ensemble Contraste İstanbullu dinleyicilerle ilk kez bir araya geliyor

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'ne 10 Eylül'de Ensemble Contraste, konuk oluyor

Ensemble Contraste İstanbullu dinleyicilerle ilk kez bir araya geliyor
İstanbullu dinleyicilerle ilk kez bir araya geliyor
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İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul'u merkezine alan teması ile dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü okullardan mezun olmuş, prestijli ödüllerin sahibi sanatçılardan oluşan Ensemble Contraste, festivalin konuklarından...

Orchestre Philharmonique de Radio France'ın solo flütçüsü Mathilde Calderini, viyola sanatçısı Arnaud Thorette ve piyanist Johan Farjot, 10 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dinleyicilere sıradışı bir konser deneyimi sunacak!

2000 yılında kurulan Ensemble Contraste; dünyaca ünlü okullardan mezun olmuş, prestijli ödüllerin sahibi sanatçılardan oluşuyor.

Bu oluşumun doğasında, çeşitli müzik türlerini harmanlayarak klasik müziği daha anlaşılabilir kılmak ve alışılmışın dışında konserler vermek yatar.

Dostluk temelli; müzisyenlerinin çeşitliliği ve spontanlığından beslenen Ensemble Contraste, baroktan caza, klasikten tangoya ve çağdaş müzik kreasyonlarına kadar herkese hitap eden özgün ve orijinal bir programa sahip.

II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 6 – 23 Eylül tarihleri arasında dünyaca ünlü müzisyenlerin CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek oda müziği konserlerinin yanı sıra CRR Konser Salonu'nun fuaye alanında sürpriz isimlerle yapılacak söyleşiler, çocuklar için atölye çalışmaları ile müziği toplumdaki her yaş grubuna ulaştırmayı hedefliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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