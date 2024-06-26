Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı! | Son dakika haberleri

        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!

        Diyarbakır'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle tren ile bir araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayda ise bariyerin kapanmasını sağlayan akülerden birinin çalındığı belirlendi. Çekçek ile aküyü götürdükleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyarbakır'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle trenin hafif ticari araca çarptığı 2 kişinin yaralandığı kazada, bariyer akülerinden birinin çalındığı belirlendi.

        2

        DHA'nın haberine göre çekçek ile aküyü götürdükleri tespit edilip gözaltına alınan ve toplam 37 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        3

        ARAÇ 70 METRE SÜRÜKLENDİ

        Kaza, 20 Haziran'da Bağlar ilçesinde meydana geldi. Mardin yönüne giden makinistliğini Necmettin Y.’nin (48) yaptığı yük treni, kapanmayan bariyeri nedeniyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A.'nın (18) kullandığı hafif ticari araca çarptı.

        4

        Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        5

        ÇEKÇEK İLE ÇALDILAR

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin kazayla ilgili çalışmasında, bariyerlere ait elektrik panosundan 1 akünün çalındığı, 1'inin de olay yerinde bırakıldığı belirlendi.

        6

        Ekiplerin güvenlik kamerası ve saha çalışmalarında, 2 şüphelinin çekçek ile gelip akülerden 1'ini götürdüğü tespit edildi. Şüpheliler M.E.Ç. (30) ve S.C.D. (27), operasyonla adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı.

        7

        SERBEST KALDILAR

        Şüphelilerden M.E.Ç.'nin 5 kez otodan, 1 kez evden ve 1 kez de iş yerinden hırsızlık olmak üzere 33, S.C.D.'nin de hırsızlıktan 4 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        #haberler
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Dev vatozun kuyruğunu kesip halat bağladılar: "Yardım istercesine önüme yattı"
        Dev vatozun kuyruğunu kesip halat bağladılar: "Yardım istercesine önüme yattı"
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Filler farelerden korkar mı?
        Filler farelerden korkar mı?
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!