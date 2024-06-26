Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!

SERBEST KALDILAR

Şüphelilerden M.E.Ç.'nin 5 kez otodan, 1 kez evden ve 1 kez de iş yerinden hırsızlık olmak üzere 33, S.C.D.'nin de hırsızlıktan 4 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.