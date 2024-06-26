Kadınların cep isyanı!
Kadın kıyafetlerinde hayatı kolaylaştıran cepler için büyüyen kampanya meyvelerini veriyor. Erkekler pratik bir şekilde telefonlarını, anahtarlarını, önemli ufak tefek eşyalarını ceplerinde taşıyabiliyorken kadınlar her zaman çanta taşımaya mahkumdu. Artık durum değişmeye başladı. El çantası Margaret Thatcher için bir statü sembolü olabilir, ancak çoğu kadın için sadece bir yüktür. Modanın aktivist hareketi devam ediyor: Cep eşitsizliği yüzyıllardır süregelen bir cinsiyet önyargısıdır
Giysilerdeki ceplerin eski ve modern bir tarihi var.
Ortaçağ Avrupasında cüzdanlar herkesin kemerine takılırdı. Kadınlar da erkekler de bellerine keseye benzer bezden bir çanta bağlardı. Erkek pantolonlarına ilk cepler 500 yıl önce dikildi. Ardından yazımızın konusuna sebep olan problemler başladı.
Dünyanın en iyi giyinen kadınları arasında sayılan Diana Vreeland 1962'de Vogue'un yazı işleri müdürü olduğunda el çantalarından hoşlanmadığını açıkça ifade edecekti. Vogue'u Vogue yapan bu kadın, derginin bir sayısını sadece kıyafetlerdeki ceplerin ne kadar harika şeyler olduğunu anlatmaya ayırmak istedi. Ancak bunu yapmasına izin verilmedi çünkü moda yayıncılığı ve dergicilik, çanta endüstrisinden gelen sponsorluklara bağlıydı.
Kadın kıyafetlerine cep koymak estetik kaygılarla istenmedi
Kadın kıyafetlerinde cep olmaması bugüne kadar genelde moda kavramıyla bağlantılı olarak açıklandı. Moda tasarımcıları yakın zamana kadar ceplerin elbisenin çizgisini bozduğunu savunuyordu. Yani cepli kıyafetler, özellikle içine bir şeyler konduğunda, yani dolu olduğunda şişkinlik yapar, kıyafetin şeklini bozar ve bu da kıyafetin güzel görünmemesine neden olurdu.
Konu sadece estetikse haklı olabilirlerdi...
Mevzu biraz daha derin
Kıyafet dikilirken alınan kararlarda, erkek giysilerinin kolaylık ve rahatlık için, kadın giysilerinin ise estetik kaygılarla tasarlandığı açıkça görülüyor. Erkekler genellikle anahtarlarını, cüzdanlarını ve telefonlarını kıyafetlerinin içinde yani ceplerinde pratik bir şekilde taşıyabiliyorlar. Onlarda şişkinlik sorun olmuyor da neden kadınların kıyafetlerinde oluyor.
Aslında cep meselesi kadının sosyo ekonomik statüsünün altını çizen bir unsur olarak algılanıyor. Özellikle aktivistler tarafından. Kadınların kıyafetleriyle ilgili sadece estetik kaygıları vardır, başka dertleri yoktur, evde oturup çocuklarına bakarlar, yemek yaparlar; erkekler ise günlük hayatta daha işe yarar işler yapar, para kazanır, hayatı daha kolay yaşamalıdır. Ancak artık bu eski tip bir düşünce olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almak zorunda.
Hayatı kolaylaştırmaz mıydı?
“Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close” kitabının yazarı Hannah Carlson'a göre cepler için verilen savaş nesiller öncesine dayanıyor. Erkek giysileri uzun zamandır kullanım amaçları göz önünde bulundurularak tasarlanırken, evin ve çocukların koruyucusu olduğu varsayılan kadınların günlük görevleri açısından giysilerinde bir şeyler saklama ihtiyacı yoktu.
1899 yılında aktivist Elizabeth Cady Stanton kadın giysilerinde cep olmamasından yakınarak moda eşitliği lehine bir makale kaleme aldı. Kadınların fularlarını koyabilecekleri küçük bir cebi bile yoktu. Carlson'a göre 20. yüzyılda bile kadın kıyafetlerinin cepli olmaması gerektiğine dair bir beklenti var. Carlson her kadının arzusunu kısa ve öz bir şekilde tanımlıyor: Hayatı kolaylaştırmaz mıydı?
Kesinlikle evet.
Kız çocuk elbiselerinde neden cep yok
Cep konusu çocuk giyiminde de bir sorun. Kız çocuklarının elbiselerinde cep yok. Okul çocukları pek çok sebepten cebe ihtiyaç duyar. Çocuklar koşar oynar, ceplerini bir şeylerle doldurur. Cinsiyetin bir önemli olmaması gerekir ama ne hikmetse sadece erkeklerin cepleri olur.
Kader ağlarını örüyor
Kadınların ceplerinin olmaması artık pek çok kadın tarafından protesto ediliyor. Cepten yoksun olmak kadınları insanüstü bir şekilde parmak gücü geliştirmeye zorluyor; her bir parmak, gerekli bir eşyayı tehlikeli bir şekilde taşıyabiliyor ya da kavrayabiliyor. Popüler Instagram hesabı @girlscarryingshit eşyalarını elinde tutmak zorunda kalan kadınların görüntülerini sergiliyor. Kadınlar aynı ellerinde hem telefon hem roman hem anahtar hem alışveriş yaptığı torbalar, hem de bebeğini biraz da cambazlık yaparak tutmaya çalışıyor, elbette ortaya komik ve düşündürücü fotoğraflar çıkıyor.
Her ihtiyacımız hem telefona girdi hem cebe girdi
Günümüzdeki gündelik yaşam için gerekli olan her şey küçüldü. Bu yüzden gerçek "cep çağı" gelmiş olabilir. Nakit para yerine kredi kartı ile geziyoruz, cep telefonumuz akıllı olduğu için eskisi gibi telefon defteri taşımıyoruz. Yolumuzu kaybedip gerçek haritaya bakacak da değiliz. Yanımızda taşımamız gereken tek şey cep telefonumuz ve belki bir ruj, bir anahtar, belki bir tarak. Tüm bunlar, el çantası sektörünün düşüşe geçmesi ve günümüzde artık çantaya ihtiyacımız kalmadığı anlamına da gelebilir.
Ceplere duyulan ihtiyaç sadece depolama amaçlı değil
Modacılar yeni ya da rahatsız edici bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, ellerinizi sokabileceğiniz bir cebinizin olmasını rahatlatıcı buluyor artık. Pek çok modaevi, cepli kıyafetlerin kolaylığından ve rahatlığından yararlanmayı ve ağır el çantalarının neden olduğu sırt ve omuz ağrılarından kurtulmayı hak eden modern kadınlar için kıyafetlerini yeniden tasarlıyor.
Cep tartışmasının altında yatan gerçek
Bundan 6 yıl önce yapılan bir kot pantolon araştırmasında, kadın kot pantolonlarının ceplerinin erkeklerinkine oranla küçük olduğu ve iPhone sığmadığı ortaya çıktı. Kadınların ceplerinin yalnızca %5'ine akıllı telefon sığabiliyor. Ortalama olarak, kadınların cepleri erkeklerin ceplerinden %48 daha kısa ve %6,5 daha dar. Samsung Galaxy S9 da kadın kot pantolonlarının sadece %20'sine sığabiliyordu.
Kadınlardaki cep isteği
Birkaç yıl sonra yapılan bir araştırma birçok kadının ceket ve pantolonlarda daha fazla cep bulmak istediğini ortaya koydu. Kadın giysilerinde cep olmamasını kınayan ve giderek büyüyen bu hareket moda dünyasında da taraftar bulmaya başladı.
Cep dediğin şeyin içine telefon sığmalı
Sadece cepli kıyafetlerin satışını yapan pocketsforwomen.co.uk/ adlı site oldukça popüler ve güçlenmeye devam ediyor. Bazı büyük üreticiler ve markalar başlangıçta dahil olmaya pek hevesli değilse de Marks & Spencer da artık sitede yerini almış. Hatta ceplerin göstermelik değil gerçekten cep olduğunu anlamak için site yöneticisi ürünlerle ilgili sık sık denetim yapıyor. Müşteriler işlevsel bir cebi, içine telefon sığdırılabilen bir cep olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Kadınlara ve erkeklere sunulan ceplerin sayısı ve boyutları arasındaki fark giderek azalıyor.
Kargo pantolon trendiyle birlikte bunun gerçekleşiyor olması harika. El çantası Margaret Thatcher için bir statü sembolü olabilir, ancak çoğu kadın için sadece bir yüktür. Pahalı olanları da hırsızlar için cazip olabilir.
Cep eşitsizliği yüzyıllardır süregelen bir cinsiyet önyargısıdır
Markalar artık derin cepli kıyafetler üretiyor. Ceplerdeki açığı kapatmak isteyen yeni markalar doğuyor. Moda dünyanın önde gelen tasarımcılarından cep eşitsizliği yüzyıllardır süregelen bir cinsiyet önyargısıdır şeklinde açıklamalar geliyor. Artık çok daha fazla kadın kıyafetlerde ihtiyaç duydukları şeyin daha fazla saklama alanı olduğunu fark ettı. Görünüşe göre yüksek moda endüstrisi, kargo pantolonların ve daha derin cepli gorpcore parçaların çoğalmasıyla arayı kapatmaya başlıyor.
Hunter Scafer geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'nde cepli deniz mavisi bir Armani Privé elbisesi giydi. Blake Lively kırmızı halı fotoğrafçılarına Chanel marka çiçekli iki parçalı cepli takımıyla poz verdi.
Son dönemlerde Bella Hadid, Gigi Hadid, Kaia Gerber ve Kendall Jenner gibi bir çok ünlü modelin sokak stilini süsleyen kocaman cepli kargo pantolonları neredeyse jeanlerden daha fazla giyilmeye başlandı.
Ceplerin öne çıktığı bir sezon
Farfetch editörü Celenie Seidel yaptığı açıklamada, Dries Van Noten ve Miu Miu gibi Avrupalı moda evlerinin, kadınları işlevsellikten mahrum bırakan markalar olmadıklarını söyledi. Yani onlarda bu modaya uyacaklardı. Saint Laurent de markanın hem sonbahar/kış hem de ilkbahar 2024 sezonuna ait giysilerinde ceplerin öne çıktığını vurguladı. Bu arada Courrèges de ceplerin ön planda olduğu yeni bir koleksiyonla görücüye çıktı.