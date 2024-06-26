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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşiyor!

        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yol ayrımına gelindi. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcuyu ülkesine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:48
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        Galatasaray'da, Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği netleşmek üzere. Sarı kırmızılılar, İtalyan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor.

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        Zaniolo'ya birçok kulübün ilgisi bulunurken Atalanta ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerini Galatasaray’a iletti.

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        Galatasaray, İtalyan futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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        Zaniolo için gelen ilk teklif 5 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde.

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        Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da geçiren Zaniolo, 39 maçta forma giydi. İtalyan futbolcu, bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı.

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