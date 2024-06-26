Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşiyor!
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yol ayrımına gelindi. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcuyu ülkesine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da, Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği netleşmek üzere. Sarı kırmızılılar, İtalyan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Zaniolo'ya birçok kulübün ilgisi bulunurken Atalanta ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerini Galatasaray’a iletti.
Galatasaray, İtalyan futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Zaniolo için gelen ilk teklif 5 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde.
Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da geçiren Zaniolo, 39 maçta forma giydi. İtalyan futbolcu, bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı.