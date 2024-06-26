Dilara Aksüyek'ten tuvalet vukuatı
Hande Ataizi'nden çeyrek asır sonra bir meslektaşı, kendini tuvalete kilitledi. Dilara Aksüyek, tuvaletten arkadaşlarının uzun ikna çabaları sonrasında çıktı
Yıl 1999...
Hande Ataizi, estetik operasyon geçirdiği burnunun sargılı haliyle görüntülenmemesi için gece kulübünden kaçmaya çalışırken eşine az rastlanır türde bir olaya imza attı. Ataizi, kapısını kilitleyerek kaçmaya çalıştığı tuvaletin penceresine sıkıştı. Ünlü oyuncu, uzun çabalar sonrasında kurtarıldı.
Yıl 2024...
Hande Ataizi'nin tuvalet vukuatından çeyrek asır sonra bir meslektaşı daha kendini tuvalete kilitledi.
Dilara Aksüyek...
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilara Aksüyek, Cihangir'de arkadaşlarıyla otururken görüntülenmesine tepki vererek önce yüzünü elleriyle kapadı, ardından da kendini mekânın tuvaletine kilitledi. Uzun bir süre tuvaletten çıkmaması üzerine arkadaşlarının merak ettiği Aksüyek, ikna edilerek dışarı çıkarıldı.