Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz. Emekliye refah payı gündemimizde yok" dedi
Giriş: 26.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete artış olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz. Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak. Emekliler için enflasyon farkı söz konusu. Refah payı gündemimizde yok" dedi.
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