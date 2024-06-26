İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı! İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan bir kadına ait cansız bedenin, 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Tekdemir'in şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarla, genç kadının epilepsi hastası olduğu ve bu hastalıkla ilgili geçirdiği kriz sonucu ölmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Öte yandan bacağında morluklar olduğu belirlenen Tekdemir'in, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle netlik kazanacak

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