1. KEMİK SUYU

Hayvan kemikleri özellikle zengin bir kolajen kaynağıdır. Kemiklerin ve bağ dokularının sudaki yavaş kaynama süreci, kemiklerdeki kolajenin vücudunuz tarafından daha kolay emilebilen jelatine dönüşmesini sağlar. Bunların yanı sıra kemik suyu, kolajenin yanı sıra esansiyel amino asitleri ve mineralleri de sağlar, bu da onu kolajen düzeylerini artırmak isteyen herhangi bir diyete besleyici bir katkı haline getirir.