Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.679,98 %-0,82
        DOLAR 32,9757 %0,08
        EURO 35,3333 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.454,10 %0,09
        FAİZ 42,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,63 %0,19
        BITCOIN 61.538,00 %-0,61
        GBP/TRY 41,8630 %0,09
        EUR/USD 1,0704 %-0,09
        BRENT 85,40 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 4.012,45 %0,09
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde kritik tarihe erteleme - Otomobil Haberleri

        Otomotive 2 aylık can simidi! Kritik tarih ertelendi...

        Otomotiv sektörünün dikkat kesildiği 7 Temmuz tarihinde önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) Türkiye'de yürürlüğe gireceği tarih 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a ertelendi. Böylece, otomobil markalarına ellerinde kalan GSR özellikleri taşımayan araçları satabilmeleri için 2 ay daha süre tanınmış oldu. Markaların ellerinde kalan GSR özellikleri taşımayan otomobiller, 31 Ağustos'tan sonra ancak her markanın bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10'unu geçmeyecek adette satılabilecek. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 26.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektöründe krize neden olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) ile ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, GSR'nin yürürlüğe gireceği tarih 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a ertelendi.

        Erteleme kararı ile birlikte, yönetmeliğe araç kategorileri de eklenmiş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar şu şekilde; "Tip onayı mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç, aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 31/8/2024."

        Bugüne kadar Türkiye'de Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlara geçişte 1 yıl süre tanınırken, GSR'da ise bu süre tanınmamıştı.

        Nisan ayı sonunda yapılan bir açıklama ile, Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR), Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de 7 Temmuz'da yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

        REKLAM

        GSR kapsamına girmeyen sıfır kilometre araçların, bu tarihten sonra satışına izin verilmeyecek olması ise sektörde alarm çanlarının çalmasına yol açmıştı.

        Öyle ki, tüm planlarını 1 yıl ek süre için yapan ve yönetmeliğe hazırlıksız yakalanan markalar, kampanyalara ağırlık vererek GSR özellikleri olmayan stokları eritmek için son 2 aydır yoğun bir mesai harcıyor.

        Yönetmeliğin Ağustos sonuna ertelenmesi otomobil markalarına rahat bir nefes aldıracak. GSR'siz araç stoklarını eritmek için son 1 haftası kalan markalar, kampanyalara 2 ay daha devam edebilecek.

        50 BİNDEN FAZLA STOK VAR

        Peki 31 Ağustos'tan sonra ne olacak? Artık bu tarihten itibaren GSR yeterliliklerini sağlamayan yeni otomobillerin satışına izin verilmeyecek.

        Markaların ellerinde kalan GSR özellikleri taşımayan otomobiller, ancak her markanın bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek adette satılabilecek.

        Otomobil markalarının ellerinde yaklaşık 50 binden fazla GSR kapsamına girmeyen stok bulunduğunu belirtiliyor. Hatta, tek bir markanın elinde 5 binden fazla aracın GSR özellikleri taşımadığı kaydediliyor.

        SATIŞLAR HAREKETLENDİ

        GSR kapsamında düzenlenen kampanyalar, satışlara da hız kazandırdı. Yıl sonu tahminlerini güncelleyen sektör yetkilileri, 1 milyon adet üstü satış beklentisini artık yüksek sesle dillendirmeye başladı.

        Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Haziran ayında pazarın 100-120 bin adet seviyesinde kapanacağı tahmininde bulundu.

        7 Temmuz’a kadar stoklardaki bazı araçların markalar tarafından eritilmesi için hazırlanan kampanyaların haziran satışlarını artırdığını vurgulayan Yalçın, "Markaların stokları eritmek için 200-300 bin TL’ye varan indirimleri devreye alması, tüketicileri showroomlara çekti. Haziran'da satılan her 4 araçtan biri indirime girerken, ortalama indirim oranı da yüzde 6 seviyesine ulaştı. Pazarın yıl sonunda 1 milyon adedin üzerinde kapanacağını düşünüyoruz" dedi.

        REKLAM

        GSR NELER GETİRİYOR?

        Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin detaylarına bakmak gerekirse, aslında bu yönetmelik Avrupa Birliği'nde 2019 yılında kabul edilmişti.

        2022'den itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulan söz konusu yönetmelik ile, karayollarında trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

        Regülasyon kapsamında otonom sürüş sistemlerine geçişin de hızlandırılması planlanıyor.

        Bu yönetmelik kapsamında otomobillerde bulunması gereken standart güvenlik özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir;

        - Acil Durum Fren Sistemi (AEB)

        - Şerit Takip Sistemi (LDWS)

        - Geri Vites Kamera Sistemi

        - Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)

        - Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW)

        - Akıllı Hız Yardımcısı (ISA)

        - Alkol Kilit Sistemi (AIS).

        ARAÇ FİYATLARINI ARTIRACAK

        GSR, üreticiler için otomobillerin maliyetlerini artırırken, tüketiciler için de daha yüksek fiyattan otomobil satın almak anlamına geliyor.

        Sektör yetkilileri, yukarıdaki satırlarda özet şeklinde sıraladığımız güvenlik özelliklerinin üreticilere maliyetinin yaklaşık 1000 Euro'ya kadar çıkabildiğini ifade ediyor.

        REKLAM

        Donanım özelliği olarak sayılan bu güvenlik teknolojileri Türkiye'de ÖTV kapsamına girdiğinden, tüketicinin karşısına aynı otomobilde yaklaşık 1800 Euro kadar daha yüksek fiyat etiketi çıkacak gibi görünüyor.

        Yani güncel kur ile hesapladığımızda, bir otomobilin GSR'li versiyonu bu özellikleri taşımayan versiyonuna göre 60 bin TL kadar daha pahalı olacak.

        Bir başka deyişle, otomobillerde sunulacak standart güvenlik özelliklerinin bedeli 60 bin TL'den daha fazla olacak. Araç segmenti yükseldikçe bu tutarın 100 bin TL'ye kadar çıkması da beklenebilir.

        Bu noktada, farklı markalarda ve modellerde bu tutarın daha yüksek yada daha düşük şekilde yansıyabileceğini de belirtmek gerek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İngiltere lider olarak turladı!
        İngiltere lider olarak turladı!