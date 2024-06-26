Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında 3 km var
Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Bodrum Türkbükü'nde tuttuğu evde beraberliklerinin 35'inci ayını kutladı. Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ise kızları İrem ile birlikte Türkbükü'ne 3 km uzaklıktaki Cennet Koyu'nda tatil yapıyor
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Kutluay, kızı İrem Kutluay ile birlikte tatile çıktı.
Bodrum'a giden baba - kıza Cennet Koyu'ndaki tatilde İrem Kutluay'ın bir kız arkadaşı eşlik etti.
Sıcaktan bunalan Kutluaylar, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
DEMET ŞENER DE SEVGİLİSİYLE TÜRKBÜKÜ'NDE
Öte yandan Demet Şener, yaz aylarını yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile Türkbükü'nde tuttuğu evde geçiriyor.
Tolga Arman ile birlikteliklerinin 35'inci ayını kutlayan Demet Şener, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
Demet Şener'in Tolga Arman ile beraberliklerinin 35'inci ayını kutladığı Türkbükü ile İbrahim Kutluay'ın tatil yaptığı Cennet Koyu arasında sadece 3 km olması dikkat çekti.