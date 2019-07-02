EPDK'den akaryakıt sektörüne ilişkin duyuru

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu karar taslakları, sitenin mevzuat taslakları kısmında görüşe açıldı. Sektör paydaşları, söz konusu taslaklara ilişkin, temmuz ayı içerisinde görüş sunabilecek.
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