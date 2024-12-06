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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Denizbank'ta Recep Baştuğ dönemi - Para Haberleri

        27 yıllık dönemin sonu

        Denizbank Genel Müdürlüğüne kuruluşundan bu yana bu görevi yürüten Hakan Ateş'in yerine Recep Baştuğ getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:53
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        27 yıllık dönemin sonu
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        DenizBank'ta 27 yıllık Hakan Ateş dönemi sona erdi. 1997 yılından bu yana DenizBank Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA eski Genel Müdürü Recep Baştuğ'un getirildiği öğrenildi.

        DenizBank 1997'de bir otel odasında Hakan Ateş'in genel müdürlüğünde Zorlu Grubu tarafından kuruldu. Ateş'in kaptan köşkünde olduğu 2006'da banka Fransa-Belçika ortaklı Avrupa’nın bankacılık devi Dexia’ya 4.7 gibi rekor bir çarpanla hisse devri gerçekleşti ve bankanın ana hissedarı Dexia oldu.

        2012'de Hakan Ateş’in genel müdürlük görevi devam ederken banka 3’üncü kez el değiştirdi ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank 3.5 milyar dolar bedelle satıldı. Hakan Ateş'ın görevde olduğu üçüncü satış ve dördüncü el değiştirme, zorlu piyasa koşullarına rağmen 1 çarpana yakın bedel ile 15.48 milyar TL'ye Emirates NBD'ye devredilmesiyle oldu.

        RECEP BAŞTUĞ KİMDİR?

        Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

        Baştuğ daha sonra Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu görevlerinin ardından Eylül 2019 itibarıyla, Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine atandı. Baştuğ 2024 Ağustos'unda görevinden ayrılmıştı.

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