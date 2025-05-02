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        Erbaa Hayvan Pazarı 5 Mayıs'ta yeniden açılıyor

        Salgın hastalık riski nedeniyle bir süredir kapalı olan Tokat'ın Erbaa Hayvan Pazarı, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yeniden hizmete açılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:25
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        Erbaa Hayvan Pazarı 5 Mayıs'ta açılıyor
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        Salgın hastalık riski nedeniyle bir süredir kapalı olan Tokat'ın Erbaa Hayvan Pazarı, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün aldığı önlemler doğrultusunda geçici olarak kapatılan pazarın, gerekli tedbirlerin sağlanmasının ardından yeniden açılmasına karar verildi.

        Yetkililer, pazara gelen vatandaşların hijyen ve sağlık kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, tüm üretici ve alıcıları açılış saatinden itibaren hayvan pazarına davet etti.

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