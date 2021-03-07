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Ercan Yazgan vefatının 3'üncü yılında anılıyor

Ercan Yazgan, vefatının 8'inci yılında anılıyor. Hafızalara 'Kapıcı Cafer' ve 'Şoför İsmet' karakteriyle kazınan Yazgan, 8 Mart 2018'de vefat etti

Ercan Yazgan vefatının 3'üncü yılında anılıyor
Ercan Yazgan anılıyor
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HABERTURK.COM

'Kapıcı Cafer' ve 'Şoför İsmet' ile hafızalara kazınan Ercan Yazgan, vefatının 8'inci yılında anılıyor.
5 Nisan 1946'da Sinop'ta doğan Ercan Yazgan, Türk sinemasının yurt dışında ödül kazanan ilk Türk filmi 1963 yapımı Metin Erksan'ın 'Susuz Yaz'ıyla sinema kariyerine başladı. Tiyatro ve sinema oyunculuğunu birlikte sürdüren Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda kadrosu Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Asuman Arsan, Altan Karındaş, Zeynep Tedü, Tekin Siper, Tomris Kiper ve Nezih Tuncay ile birçok oyunda rol aldı.

1980'li yılların iki fenomen dizisi olan 'Bizimkiler'de 'Kapıcı Cafer'i, 'Perihan Abla'da ise 'Şoför İsmet'i canlandıran Ercan Yazgan, bu karakterlerle kariyerinin zirvesine çıktı.
31 sinema filmi ve TV dizisinde rol alan Ercan Yazgan, 'Duruşma ile Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Portakal' kazandı. Yazgan'ın son çalışması 2015 yapımı 'Bana Masal Anlatma' adlı sinema filmi oldu.

Ercan Yazgan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 8 Mart 2015'te 71 yaşındayken hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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