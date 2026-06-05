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        Haberler Magazin Erdal Kaya: Geçmişteki polislik günlerime geri döndüm - Magazin haberleri

        Erdal Kaya: Geçmişteki polislik günlerime geri döndüm

        Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, ocak ayında Las Vegas'ta evlenmişti. Nikah gününden bir paylaşım yapan Kaya, eşini kucağına aldığı anlar için, "Yasemin'i taşımak için anlık olarak geçmişteki cadde polisliği günlerime geri döndüm" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        "Geçmişteki polislik günlerime döndüm"

        2024 yılında aşk yaşamaya başlayan ve ilişkileri boyunca yaşadıkları ayrılık-barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelen Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, bildiğiniz üzere 24 Ocak'ta Las Vegas'ta sessiz sedasız evlenmişti.

        Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu anlarını paylaşan ünlü çiftten yeni bir paylaşım daha geldi. Erdal Kaya, sosyal medya hesabından nikah günlerine ait bir paylaşımı takipçilerinin beğenisine sundu.

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        "BU KADINI ÇOK SEVİYORUM"

        Allen'i kucağına aldığı anları esprili bir dille anlatan Kaya, "Bazı alışkanlıklar bizi bırakmıyor… Yasemin'i taşımak için anlık olarak geçmişteki cadde polisliği günlerime geri dönüyorum ve bir şüpheliyi arkasını döndürüp kelepçelemek için uyguladığım tekniği, farkında olmadan eşime uyguluyorum. Bu kadını çok seviyorum" dedi.

        "ANNEMDEN İZİN ALIP BENİ İSTEMİŞ" DEMİŞTİ

        Geçtiğimiz aylarda sürpriz evliliği hakkında açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki oyuncu, yıldırım nikahının perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı: Her şey çok son dakika gelişti. Aslında uzun süredir "Böyle bir şey olur mu?" diye düşünüyorduk. Erdal'ın Vegas'ta bir işi vardı, o sırada İstanbul'a gelmişti. Meğer o arada annemden izin almış, beni istemiş. Sonra bana, "Vegas'a gel benimle" dedi ve orada yıldırım nikâhı kıydık. Çok ani olduğu için çağırmak istediğimiz insanlara internetten canlı yayın yaptık. Evlendikten sonra Amerika'da vakit geçirdik, hatta annem de gelip bizimle kaldı. Bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettik çünkü artık nazara inanmaya başladım. Annem Erdal'ı çok seviyor, karakterleri de birbirine çok benziyor. Yakında çocuk baskısı da başlar, annem çok ister ama şu an için öyle bir durum yok.

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        #Yasemin Kay Allen
        #Erdal Kaya
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