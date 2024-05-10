DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Teknoloji girişimcisi Dr. R. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı. Erkul, görevlendirme belgesini, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong’un elinden Ankara’daki büyükelçilik binasında düzenlenen törenle teslim aldı.

Görevi kendisine Kore Cumhuriyeti adına tevdi eden Büyükelçi Jeong’a teşekkür eden Erkul, diplomatik ilişkilerin ilk kurulduğu 1957 yılından bu yana iki ülke arasındaki bağların her yıl daha da güçlendiğini belirtti. Erkul, iş yaşamı ve bugüne dek yöneticiliğini üstlendiği sivil toplum kuruluşlarında kazandığı deneyimler ile iki ülkenin ticari ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesinde katkı sunmaktan her zaman kıvanç duyduğunu dile getirdi.