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        Haberler Dünya Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı

        Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı

        DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı teknoloji girişimcisi Dr. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:58
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        Erdem Erkul Fahri Konsolos olarak atandı
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        DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

        Teknoloji girişimcisi Dr. R. Erdem Erkul, Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak atandı. Erkul, görevlendirme belgesini, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong’un elinden Ankara’daki büyükelçilik binasında düzenlenen törenle teslim aldı.

        Görevi kendisine Kore Cumhuriyeti adına tevdi eden Büyükelçi Jeong’a teşekkür eden Erkul, diplomatik ilişkilerin ilk kurulduğu 1957 yılından bu yana iki ülke arasındaki bağların her yıl daha da güçlendiğini belirtti. Erkul, iş yaşamı ve bugüne dek yöneticiliğini üstlendiği sivil toplum kuruluşlarında kazandığı deneyimler ile iki ülkenin ticari ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesinde katkı sunmaktan her zaman kıvanç duyduğunu dile getirdi.

        Erkul, Türkiye’de ve Güney Kore’de, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalar ve

        teknoloji sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan saygın bir teknoloji girişimcisidir.

        2014-2018 yılları arasında Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung şirketinde direktörlük ve şirket sözcülüğü görevlerini yürüten Erkul, iki ülke arasında farklı Ar-Ge ve inovasyon projelerinde yer alıp çeşitli görevler üstlendi.

        İki dönemdir Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı olarak görev yapan Erkul’un 2021 yılında kurduğu yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in dünya çapındaki altı ofisinden biri de Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunuyor.

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