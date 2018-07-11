Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 23. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"23 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm #Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz."