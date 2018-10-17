Göğsündeki kitle şikayetiyle doktora başvurduğunda meme kanseri olduğunu öğrenen ve bunun üzerine kanserle mücadelesi başlayan 57 yaşındaki Faruk Acabey, erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu.

Acabey, şikayetleri üzerine yaklaşık 5 ay önce Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nin meme polikliniğine başvurdu. AA'nın haberine göre; Acabey'in, Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Çalışkan Evren tarafından yapılan muayenesinde, meme başı arkasında yaklaşık 3 santimetre boyutunda bir kitle tespit edildi.

Bunun üzerine ileri tetkikleri istenen Acabey'in, incelemeler sonucunda meme kanseri olduğu tespit edildi.

Acabey'in, yapılan cerrahi operasyonla sağ meme başı dahil, meme dokusu tamamen alındı. Aynı seansta, lenf bezlerinde yayılım olduğu tespit edilen Acabey'in, koltuk altı lenf nodlarının bir kısmı da çıkarıldı.

Tüm bu operasyonların ardından kemoterapi sürecine geçen ve her geçen gün sağlığı daha da iyiye giden Acabey, bilinenin aksine erkeklerde de görülebilen meme kanserini erken tanı sayesinde yenmiş oldu.

Acabey, şimdi sağlığına kavuşup, hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"ERKEN TANI ALDIĞIM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Meme kanseriyle olan mücadelesini kazanan Faruk Acabey, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Evli ve iki çocuk babası olan Acabey, meme ucunda çekilme, kızarıklık ve bir kitle olduğunu fark edince doktora başvurduğunu anlattı.

Acabey, "Bir göz operasyonu için hastanedeydim. Buradayken bunu da bir doktora göstermek istedim. Aslında konduramadım kendime böyle bir şeyin olabileceğini. Ön muayeneden sonra Müjgan hocam bazı ileri tetkikler istedi. Sonra da ameliyat süreci başladı" diye konuştu.

Faruk Acabey, "kanser" kelimesinin insana itici duygular verdiğini ancak meme kanseri olduğunu öğrendiğinde soğukkanlı bir kişiliği bulunduğu için aşırı bir tepki vermediğini aktararak, şöyle devam etti: "Kaderci bir insanım bir kere. Çok fazla bu durumu kafama takmadım. Artık diğer tedavi süreçleri başladı. Hocalarımız çok ilgililer. Şu anda kemoterapi dönemindeyim. Artık inşallah netice iyi olur diye düşünüyoruz. Eşim ilk duyduğunda biraz üzüldü. Eşime 'Sen bana güç vereceğine, ben mi sana güç vereceğim? Üzülme' dedim. Ondan sonra toparlandı ve rahatladı. 'Allah ne yazmışsa o olur' diye düşünerek hareket ediyoruz. Ölüm hepimizin önünde. Neticede ne zaman ve ne şekilde öleceğimizi bilemediğimizden dolayı ben pek önemsemiyorum."

Kendi durumunda olan hastalara çağrıda bulunan Acabey, "Bu hastalıkla mücadelede başta moral şart. Kesinlikle kafaya takılmaması ve bir an önce tedaviye başlanması lazım. Olmazsa olmazlar bunlar. Erkek de olsa kadın da olsa elle muayenelerini mutlaka yapmaları lazım. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Erken tanı alabilmek herkese nasip olmuyor. Burada bulunmam, Müjgan hocamın da teşhisi hemen koyması beni umutlandırdı ve o umutla yaşıyorum. Allah'a şükür sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

"MEME KANSERİNDE FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ"

Acabey'in ameliyatını gerçekleştiren hastanenin Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Evren de hastanın memesinde kitle olduğu için polikliniğe ulaştığını, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra tedavi sürecine başladıklarını anlattı. Prof. Dr. Evren, erkeklerin de memesinde ağrılı ya da ağrısız bir kitle fark ettiklerinde doktora başvurması gerektiğini vurgulayarak, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını ifade etti.

Evren, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı artan bir hastalık olduğunu belirterek, "Meme kanseri denilince kadınların hastalığı gibi düşünüyoruz. Verilere baktığımızda Amerika'da, İngiltere'de yüzde 1 oranında meme kanseri erkeklerde mevcut. Bu da 100 meme kanserli hastanın 1'i erkek demek oluyor. Fakat Afrika ülkelerinde oran çok farklı. Bu bölgelerde oran yüzde 6'lara çıkmaktadır" dedi.

Meme kanserinde farkındalığın çok önemli olduğunu vurgulayan Evren, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kişi mutlaka kendi kendine aylık periyotlarda meme muayenesi yapmalı. Yıllık mutlaka hekimine giderek meme kontrolünü yaptıracak. Hastalık daha gelmeden önce artık teşhis edilebiliyor. Bu sayede hasta erken evrede ameliyat olabiliyor. Erken evrede yakalandığı için de kemoterapiye dahi gerek olmuyor. O yüzden erken teşhis çok önemlidir. Toplumda 'Erkekte meme kanseri olmaz' düşüncesi var. O yüzden erkeklerde meme kanseri olduğunda, kadınlara göre daha geç tespit ediliyor. Erkeklerin meme dokusu az. Diyelim ki ağrılı ya da ağrısız bir kitle oluştu. Erkek 'Bu önemli değil' diyerek 6 ay, 1 yıl zaman geçirebiliyor. Göğüs duvarına yakın olduğu için oradaki kitle oraya yayılabilir."

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