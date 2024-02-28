Erkekler nasıl abdest alır? Erkekler için adım adım abdest alma

Namaz abdesti alınışı hakkındaki detaylar, ibadetlerimizi tam anlamıyla yerine getirmek açısından oldukça mühimdir. Erkekler nasıl abdest alır sorusu, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen erkek bireyler tarafından çokça araştırılmaktadır. Erkekler için adım adım abdest alma, gusül abdest nasıl alınır erkek, abdest almanın farzları ve fazileti nedir? Abdest nasıl alınır erkek, gibi soru başlıklarının detaylı açıklamasına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Erkekler İçin Adım Adım Abdest Alma

Kadınlar ve erkekler için abdest alma şekli arasında bir farklılık mevcut değildir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda kadınlar ve erkekler abdest alabilir.

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Abdest Nasıl Alınır?

Niyet edilir: Öncelikli "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilir.

Eller yıkanır: Besmele çekilerek eller, bilekler ve parmak araları da dâhil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır: Sağ el ile ağza üç kez su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır: Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır: İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üç defa yıkanır.

Kollar yıkanır: Sağ kol dirsekle beraber üç kez, sol kol dirsekle beraber üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir: Sağ el ile başın dörtte biri mesh edilir.

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Kulaklar yıkanır: Her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların içi mesh edilir, kulakların arka kısmı ise başparmaklarla mesh edilir.

Boyun mesh edilir: İşaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır: Son olarak ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayak topuk kemiği le birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekir.

Erkek İçin Gusül Abdest Nasıl Alınır?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

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Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, buruna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle alınır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Abdest Almanın Farzları

Hanefîler'e göre abdestin farzları, Kur’ân-ı Kerîm’de (el-Mâide, 5/6) ifade edildiği üzere; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/7).

Şâfiîlere göre bu şartlara ilaveten, abdeste niyet etmek ve tertip (abdest organları yıkanırken âyetteki sırayı gözetmek) de farzdır (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, 1/167-180).

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Hanbelîler, tertibi ve bir görüşlerinde organların ara verilmeden art arda yıkanmasını (muvâlâtı) (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/100,101); Mâlikîler ise niyet ve abdest organlarının art arda yıkanması yanında, organların yıkanırken ovulmasını da abdestin farzlarından sayarlar (Haraşî, Şerhu Muhtasar, 1/120).

Abdestin ittifak edilen farzlarının ayrıntılarıyla ilgili de mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır. Hanbelîlere göre yüzü yıkamanın kapsamına ağza ve burna su vermek dâhildir (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/87, 88). Aynı şekilde hem Mâlikîler hem de Hanbelîlerce tercih edilen görüşe göre başın tamamını mesh etmek farzdır (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/92-94; Haraşî, Şerhu Muhtasar, 1/124-125).

Abdest Almanın Fazileti

Abdestin kendisi de bir ibadet olduğundan dolayı, sadece abdest alınsa ve o abdestle hiçbir iş yapılması dahi abdestin kendisi başlı başına faziletli bir iştir.

Namazı Kolay Kılarsanız: Namaz konusunda insanlara en zor gelen şey abdesttir. Şayet kendinizi abdestli bulunmaya alıştırırsanız namaz sizin için çok daha kolay hale gelecektir. Bunun pratik yolu hızlı olmaktır. Düşünmeden hızlı bir şekilde abdest almaya gitmeniz daha uygun olacaktır.

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Oruç Sevabı Kazandırır: Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdular: Abdestli bulunan oruç tutan gibidir.

| Hadis-i Şerif, Deylemi

Günahların Affına Vesile Olur: Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdular:

Abdest alanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.

| Hadis-i Şerif, Taberani

Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını yıkayınca, ayakları ile işlediği günahlar, su ile dökülür. Böylece bütün [küçük] günahlardan temizlenmiş olur.

| Hadis-i Şerif, Müslim

Rızkın Genişlemesine Vesile Olur: Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdular:

Taharet (temizlik ve abdest) üzerine devam et. Sana rızkın genişler.

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| Feyzül-kadir hadis no: 5283

Taharet (temizlik ve abdest) üzerine devam et; rızkında sana genişlik verilir.

| Kenzül-Ummal. hadis no: 44154

Şehitlik Mertebesine Kavuşturur: Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdular:

“Ey Enesî Eğer senin gücün sürekli abdest üzere yaşamaya yeterse, bunu yap (sürekli abdestli ol). Çünkü Ölüm meleği, kulun ruhunu aldığında, eğer o kul abdest üzere ise kendisine şehâdet yazılır.“

Bu hadisten kişinin günahkâr olup abdestli vefat edince şehit olunacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Kişinin hakkıyla ve ihlasla İslam üzere yaşaması şarttır.

Kişi Gece Gündüz Koruma Altında Olur. Melekler Onun İçin Dua Eder:

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdular:

Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar “Ya Rabbi bu kulunu affet!” diye dua eder.

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| Hadis-i Şerif, Hâkim

Erkek İçin Abdest Nasıl Alınır?

Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir. Abdestin farzları dörttür ve kadın erkek arasında abdest alınış farkı yoktur.

Abdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (el-Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak gösterdiği gibi (İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]; Merğinânî, el-Hidâye, 1/16) abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah (c.c.) katında kabul olunmayacağını da ifade etmiştir (Buhârî, Vudû’, 2 [135]; Müslim, Tahâret, 2 [225]; İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]).

Farzları, sünnetleri ve adabına riâyet edilerek abdest şöyle alınır:

Niyet edilir ve besmele çekilir. Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Abdest azalarında suyun temasına engel maddeler varsa imkân ölçüsünde temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Sağ el ile üç defa ağza su verilerek ağız temizliği sağlanır. Aynı şekilde üç defa buruna su verilerek burun temizlenir. Ardından yüz üç kere yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa ve aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın dörtte biri veya tamamı bir defa mesh edilir. Eller tekrar ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Suyun parmak aralarına ulaşmasına özen gösterilir (Buhârî, Vudû’, 22-24 [157-159]; Müslim, Tahâret, 3-6 [226-227]; Kâsânî, Bedâî’, 1/23-25; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 19-21).