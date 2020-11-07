Erkeklerin hapsedilme hikâyesi

Eray Türk'ün yazıp yönettiği 'İçimizdeki Kafes' adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye hazır hale geldi.
Murat Ergür, Ecmel İş ve Eray Türk'ün rol aldığı 'İçimizdeki Kafes', 75 dakikalık kara komedi türünde sahnelenecek.
Tema Kültür Sanat ve Papakçı Konsepti yapımcılığında hazırlanan 'İçimizdeki Kafes', erkeklerin belli bir yaştan sonra bir kafesin içine hapsedilmelerini 'Hakan', 'Aslı' ve 'İd' karakterlerinin ekseninde hikâye ediniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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