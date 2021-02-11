AA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Çelik ailesi, erken doğan buzağılarını hasta olmaması için evlerine alarak bakımını özenle gerçekleştiriyor.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Anbarcılar köyünde yaşayan Ayşe ve Ramazan Çelik çiftine ait inek, erken doğum yaptı.

Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Çelik ailesi seferber oldu.

Veteriner hekimin tavsiyesi üzerine hayvanı evine alan Çelik çifti, Ayşegül adını verdiği buzağıyı oturma odasında sobanın yanında yatırıyor, bezleyip biberonla besleyerek büyütüyor.

Çelik çifti, buzağıyı zaman zaman da dışarıya çıkartıyor.

Ayşe Çelik, yaptığı açıklamada, buzağının 10 günlük olduğunu söyledi.

Buzağıyı çok sevdiklerini dile getiren Çelik, "Doğduktan sonra enfeksiyon aldı. Veterinerin de tavsiyesiyle eve getirdik. O yüzden evde bakıyorum" dedi.

Buzağıyı iyileştikten sonra annesinin yanına götüreceğini anlatan Çelik, "Çok şükür düzeldi. Biberonla süt veriyorum. 9 torunum var, bununla 10 oldu. Sürekli başındayım, bırakıp gidemiyorum" diye konuştu.