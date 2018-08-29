Erkenci Kuş dizisi 9. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıktı. Erkenci Kuş'un yayınlanan son bölümünün ardından gelecek hafta ekranlara gelecek 10. bölümünden ilk sahne paylaşıldı. Can ve Sanem'in tatlı tartışması tanıtıma damga vurdu. İşte Erkenci Kuş 10. bölüm ilk sahne ve 9. son bölüm özeti...

Erkenci Kuş 10. bölüm ilk sahne;

ERKENCİ KUŞ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...



Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor.



Emre’nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika’nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor.



Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun’a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman’ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?



Sanem “Albatros’unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette...

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