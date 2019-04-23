Demans hastalıkları erken evrede belirti vermediği için tanı almak gecikiyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre uzaktan test imkanı sağlayarak riskli durumlarda uzman kontrolü için tavsiye veren yazılım sayesinde çok sayıda potansiyel hastanın daha erken tanı alması hedefleniyor. İlk aşamada Türkiye ve Amerika’daki potansiyel hastalara sonra da dünyaya ulaşılması hedeflenen ve yapay zeka kullanılarak gerçekleştiren uygulamada Türk damgası bulunması ise gurur veriyor.

YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI ÖĞRENME YETENEĞİ SAĞLIYOR

“Yapay zeka” (Artifical Intelligence; AI) yaşamımızda her geçen gün daha fazla yer tutuyor. Öyle ki bilgisayar yazılımları “yapay zeka” algoritmaları ile öğrenme yeteneği kazanabiliyor. Bu sayede zaman ayırmakta sorun yaşadığımız birçok günlük faaliyet basitleşecek gibi görünüyor. Yapay zeka uygulamaları sağlıkta tıbbi tanı yöntemleri için de giderek cazip hale geliyor. Henüz emekleme döneminde olan bu uygulamaların gelecekte çok önemli görevler üstleneceğini öngörmek bu alandaki gelişmeleri takip edenler için hiç zor olmuyor.

YAPILAN TESTİN SONUCUNA GÖRE TEDAVİ

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner, tıpta yapay zeka uygulamalarının önemli bir alanının da demans yani bunama yaratan hastalıklar olacağını söylüyor ve konuyla ilgili çarpıcı bilgiler veriyor. Demans/Bunama yaratan hastalıkların başında Alzheimer geliyor. Alzheimer şüphesi olan hastaların muayenesinde çeşitli bellek testleri yapılıyor. Bunlardan bazıları çok kısa süre içinde doktora kişinin bellek durumu hakkında bir yorum yapma şansı sunuyor. Yapılan testin sonucuna göre tedaviye başlanıyor ve hastadan ileri tetkikler istenebiliyor.

TÜRK YAPIMI BELLEK TESTİ

Bu testlerden birinin de, yapay zeka kullanılarak hazırlanan bir cep telefonu aplikasyonu olan “Cognity” olduğu belirtiliyor. Uygulama, Türkiye’de İTÜ Teknokent bünyesinde yer alan bir yazılım şirketi tarafından hazırlanıyor. Bu önemli çalışmanın danışmanlığını yapan Prof Dr Türker Şahiner, “Şu anda beta sürümünde olan uygulama, Türkiye ve Amerika’da Apple Store veya Google Play’den akıllı telefonlara indirilebiliyor. Uygulama, Alzheimer ve demans tanısı için çok yaygın kullanılan ‘saat çizme’ ve ‘slums’ testinin ‘görüntü tanıma tabanlı yapay zeka teknolojisi’ ile birleştirilmesiyle oluşturuluyor ”diyor.

ALZHEİMER RİSKİNİ ERKENDEN HESAPLAYAN YAZILIM

Kısa video anlatımı ile kolay kullanım ve uzaktan risk analizi imkanı veren uygulama, saat çizim testini de yapay zeka ile değerlendiriyor. Bu sayede yapay zekanın gücü ile hastanın çizdiği saatin fotoğrafı çekilip “görsel bellek risk hesaplaması” yapılıyor. Prof. Dr. Türker Şahiner, yazılımın, görüntü tanıma teknolojisi ve dijitalleştirilmiş bilişsel durum testi birlikte kullanıldığında, Alzheimer riskini belirli bir güven seviyesinde hesaplama yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekiyor.