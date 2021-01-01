"Parmaklarımı kırdılar! 107 kilodan 55'e düştüm!" Ermeni işkencesi! 0:00 / 0:00

AA

Arkadaşları Hasan Hasanov'la 2014'te, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Dağlık Karabağ'daki Kelbecer'de, Ermenilerce rehin alınan Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.

BİR ARKADAŞLARI ÖLDÜRÜLDÜ

​​​​​​​AA'da yer alan habere göre hastanedeki tedavi süreçlerinin ardından ailelerine kavuşan Esgerov ve Guliyev, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Hem ailelerine kavuşmanın hem de işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, artık özgür olsalar da Ermenilerin katlettiği arkadaşları Hasanov'u ve hapishanelerde yaşadıkları işkenceleri unutamıyor.

Dilgam Esgerov (solda) ve Şahbaz Guliyev (sağda).



ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Esgerov, tek suçunun doğduğu Kelbecer'i, akrabalarının mezarını ziyaret etmek olduğunu, orada daha önce hiçbir Ermeninin yaşamadığını söyledi. Tutuklanmadan önceki yıllarda da Kelbecer'i ziyaret ettiğini anlatan Esgerov son seferinde Ermenistan askerlerince fark edildiğini, orada cesur arkadaşı Hasanov'un şehit edildiğini ifade etti. Esgerov, çıkarıldığı sözde mahkemede kendisine ömür boyu hapis cezası verildiğini ve Hankendi'deki hapishanede tutulduğunu belirtti.

"PARMAKLARIMI KIRDILAR, KAFAMA VURDULAR"

Orada çeşitli işkenceler gördüğünü anlatan Esgerov, "Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Tek kişilik hücrede kaldım. Fakat hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın işgal altında kalmasını kabullenmediğini biliyordum" dedi.

"ELEKTRİK VEREREK İŞKENCE YAPTILAR"

Esgerov, Ermenilerin onu kameralar önüne çıkartarak Azerbaycan aleyhine konuşturmak istediklerini belirterek, "Hapishanede bana bir yıl yemek vermediler. 107 kiloydum rehin alındığımda. Bir yılda 55 kiloya indim. Elektrik vererek de işkence yaptılar" diye konuştu.

"BİZİ ŞUŞA'DAN ERİVAN'A GÖTÜRDÜLER"

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu top seslerinden öğrendiğini ifade eden Esgerov, "Şuşa hapishanesindeydik. Bir radyomuz vardı. Oradan Azerbaycan ordusunun operasyon başlattığını duydum. Azerbaycan ordusu Şuşa'ya yaklaşınca bizi oradan çıkartıp Erivan'a götürdüler" bilgisini verdi.

"ŞUŞA HAPİSHANESİ'NDE PKK'LILARI GÖRDÜM"

Esgerov, Ermenistan'ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, "Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Savaş başladığında onlar gittiler. Onların savaşmaya gittiklerini öğrendim" dedi.

"CEHENNEMİ GÖRDÜK GELDİK"

Guliyev de kendi topraklarına gittikleri için haksız yere hapis yattıklarını bildirdi. Esaret döneminde türlü işkenceler gördüklerini belirten Guliyev, "O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü'ye döndüğüm 14 Aralık'ta kutlayacağım" dedi.

"ERMENİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Savaşta hayatını kaybeden şehitlerin ruhları önünde eğildiğini, onların sayesinde bugün özgür olduğunu vurgulayan Guliyev, "Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermeniler ne yapacaklarını şaşırmıştı. Yüksek rütbeli subayları da hapishanede yaşamaya başlamıştı. Ora kale gibiydi. Can korkusu ile hapishanede saklanıyorlardı" diye konuştu.