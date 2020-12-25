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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan'ın paylaşımı şöyle:

"Başbakan'ın istifasını talep eden muhalefet sürecinin halkın desteğini alamadığı artık aşikar.

Muhalefet, talebi etrafında halk desteği oluşturmak için tüm fırsatlara sahipti. Büyük mali, medya ve örgütsel kaynaklara sahipler. Mitingler ve protestolar düzenlemek için geniş fırsatları vardı, ancak taleplerine halk desteğini sağlayamadıkları gibi, aynı zamanda destekçilerinin sayısı da asgariye indi.

Ben de halkın kararıyla Başbakanlık görevinden ayrılmaya hazırım. Ve ancak halkın kararıyla bu görevden ayrılabilirim. Halkın güveninin yeniden tesis edilmesi durumunda bu zor zamanlarda Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderliğini sürdürmeye de hazırım.

Tüm bu soruların cevabını almanın tek bir yolu var: Erken Parlamento seçimlerine gitmek.

Parlamentoyu ve ilgili parlamento dışı güçleri 2021'de parlamento seçimleri yapılması için istişarelere davet ediyorum."

Ermenistan'da, Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ’da yenilgiyi kabul eden anlaşmayı imzalamasından sonra Paşinyan’a yönelik protesto gösterileri başlamıştı. Parlamentoyu basan göstericiler son olarak Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sarmıştı.