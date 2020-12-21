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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kiliseden kovdu
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Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kiliseden kovdu

Azerbaycan karşısında Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

SON DAKİKA: Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kiliseden kovdu
Kilise papazı Paşinyan'ı kovdu!
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DHA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin ilk kez halkla yüzleşti. Kilisede ölen askerler için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatan Paşinyan, papaz tarafından kovuldu.

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdi.

O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrıldı.

SYUNİK KENT MERKEZİ SAKİNLERİ NÖBET TUTTU

Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Paşinyan'ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan'ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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