Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ermenistan'da Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi sürecine karşı başlayan eylemler sürüyor

        Ermenistan'da Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi sürecine karşı başlayan eylemler sürüyor

        Ermenistan ve Azerbaycan'ın sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. Ancak buna karşı çıkan Ermeni Kilisesi, çalışmalarının durdurulması için bir süredir protesto düzenliyor. Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği protestolarda Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası da isteniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:52 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ermenistan'da eylemler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ermenistan'da geçen haftadan bu yana, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi için yürütülen çalışmalara karşı başlayan, kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor.

        Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Erivan'da yolların kapatılması eylemleri polisle göstericileri karşı karşıya getirdi.

        Ermenistan'da kilisenin mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı
        Ermenistan'da kilisenin mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı

        Bugün Erivan'da gözaltına alınan 170'i aşkın eylemci serbest bırakılırken, eylemciler polis kontrolünün olmadığı başka yerlerde yol kapatma eylemlerine devam ediyor.

        EYLEMLER ŞEHİR DIŞINA SIÇRADI

        Eylemciler, Erivan-Sevan, Erivan-Aparan otoyolunu ve Erivan-Ararat otoyolu güney girişini ulaşıma kapattı. Ermenistan-İran ve Ermenistan-Gürcistan kara yolu da ulaşıma kapatılan yollar arasında.

        REKLAM

        Erivan dışındaki otoyolların açılması için çok sayıda emniyet gücü gönderildi, zaman zaman eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

        Ermenistan'ın diğer şehirlerinde de vatandaşlar otomobil konvoyları düzenleyerek eylem yapıyor.

        Emniyet güçlerinin talimatlarına uymayan eylemcileri gözaltına almaya devam ettiği bildirildi.

        "ASKER KAÇAĞI" DEĞERLENDİRMESİ

        Öte yandan, Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği, "Vatan için Tavuş" hareketini destekleyen ve sınır belirleme çalışmalarında Almatı Bildirgesi'nin temel alınmasının "anayasaya aykırı" olduğu yorumları yapan eski dışişleri bakan ve diplomatları, savaş esnasında "mevzilerini terk eden asker kaçakları"na benzetti.

        Söz konusu diplomatları hiçbir şekilde ciddiye almadığını vurgulayan Mirzoyan, bu kişilerin Azerbaycan'la barış sürecini baltalayarak Ermenistan devletini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını savundu.

        GALSTANYAN DESTEKÇİ ARIYOR

        Hükümet karşıtı eylemlerin başını çeken Başpiskopos Bagrat Galstanyan ise Erivan'da çeşitli kuruluşları gezerek taraftar toplamaya çalışıyor.

        Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisine girişine izin verilmemesinin ardından Galstanyan, yanında kimliğini kanıtlayabilecek bir belge olmadığı gerekçesiyle Ulusal Meclis'e de alınmadı.

        Galstanyan yaptığı açıklamada, eylemleri sürdüreceklerini belirtti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ermenistan
        #Azerbaycan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?