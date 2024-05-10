Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ermenistan'da kilisenin mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı

        Ermenistan'da kilisenin mitinginde Paşinyan'ın istifası istendi

        Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermeni Kilisesince Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının durdurulması istemiyle düzenlenen mitingde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 02:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 02:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ermenistan'da kilisenin mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ermenistan'da Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplandı.

        AA'nın, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e dayandırdığı habere göre Galstanyan, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep ederek, istifa için bir saat süre verdi. Paşinyan yönetimi ise Başpiskopos'a bir yanıt vermedi.

        PAŞİNYAN'A İSTİFA ÇAĞRISI

        Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’la sınır belirleme çalışmaları yürütürken toprak tavizi vermekle suçladıkları Paşinyan'ın istifasını isteyen sloganlar attı.

        KAMYONUYLA GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI

        Miting esnasında kimliği belirlenemeyen bir kişi, kamyonuyla göstericilerin arasına daldı. Damperini kaldırdığı kamyonla bir süre ilerleyen şoför, meydandakilerin tepkileri arasında bir süre sonra durdu. Burada hazır bulunan polisler, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

        Ermenistan Soruşturma Komitesince olayla ilgili soruşturma başlatılırken; yaralı veya ölü bilgisi rapor edilmedi. Başpiskopos Galstanyan, geceyi protestocularla meydanda geçireceğini açıkladı.

        Ermeni Apostolik Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş ve 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

        Galstanyan, yürüyüşe katılanlarla tüm Ermenileri dün yapılan Paşinyan karşıtı mitinge katılmaya davet etmişti.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Ermenistan
        #Nikol Paşinyan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Belçika kanalından İsrail'e protesto
        Belçika kanalından İsrail'e protesto
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor