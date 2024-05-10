Ermenistan'da kilisenin mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı

Ermenistan'da Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplandı.

AA'nın, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e dayandırdığı habere göre Galstanyan, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep ederek, istifa için bir saat süre verdi. Paşinyan yönetimi ise Başpiskopos'a bir yanıt vermedi.

PAŞİNYAN'A İSTİFA ÇAĞRISI Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’la sınır belirleme çalışmaları yürütürken toprak tavizi vermekle suçladıkları Paşinyan'ın istifasını isteyen sloganlar attı.