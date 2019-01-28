Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldu. İki kez geriye düşen Yeni Malatyapsor, 2-2'lik eşitliği yakalasa da Mehmet Topal'ın golüne engel olamayınca sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 5 maç sonra kaybetti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Kulübün yaşadığı değişime dikkat çeken Bulut, "Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Sonra 1-1'i yakaladık, devamında basit bir faul sonrasında yine geri düştük. 14-15 ay içerisinde bu takım bugüne kadar kovalayan bir takım durumundaydı, şu an kovalanan bir takım durumunda. Başardığımız iş çok büyük" ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili de konuşan başarılı teknik direktör "İyi oynamamamıza rağmen buradan başımız dik ayrılıyoruz. Bifouma topa daha iyi vurmuş olsaydı belki öne geçip kazanabilirdik. Sonuç olarak güzel bir maç oldu. Kazanmak istedik ama 3. sıradaki yerimizi koruyoruz" yorumunda bulundu.