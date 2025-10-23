Habertürk
        Erol Bulut: 3 günde bir oynasak daha hazır oluruz

        Erol Bulut: 3 günde bir oynasak daha hazır oluruz

        Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere liglerinde çok fazla maç oynandığını, Türkiye'de ise her hafta maç yapıldığını belirterek, "3 günde bir maç olduğunda federasyondan izin istiyoruz, 'Avrupa maçını kazanacağız' diye, yine kazanamıyoruz. Bir hafta sonra oynuyoruz yine kötü oynuyoruz. 3 günde bir oynasak bazı maçları takım belki daha hazır olur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:15
        "3 günde bir oynasak daha hazır oluruz"
        Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bulut, konuşmasına geçen hafta mağlup oldukları Gaziantep FK maçına 1 hafta hazırlık yapabildiklerini hatırlattı. Erol Bulut, bazı noktalara çalıştıklarını ancak önceden takımın oturmuş, çalıştıkları bir sistemi bulunduğunu söyledi. Bulut, futbolcuların bu sistemden çıkmalarının biraz zaman aldığını ve bu konuya çalışacaklarını ifade etti.

        "GAZİANTEP'TE İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"

        Futbolculara verdikleri yeni bilgileri sahada daha iyi uygulamalarını sağlamak için zaman tanımak gerektiğini vurgulayan Erol Bulut, "Gaziantep'te ilk yarı istemediğimiz bir sonuç oldu. 3-0 geri düştük. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda birkaç değişiklikle takım biraz kendini buldu, mücadele gösterdi. Karşılık vermeye çalıştık. Skoru 3-3'e de getirebilirdik. Genel olarak oyuna baktığımızda hak etmiş olarak maçı kaybettik. Oynadığımız oyun 3 puan alabilecek seviyede değildi" dedi.

        "BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN PUAN AYRILMAK İSTİYORUZ"

        Hafta sonu sahalarında oynayacakları Başakşehir maçıyla ilgili Erol Bulut, "Başakşehir lige iyi başlamadı, Avrupa'dan elendi ve teknik direktör değişikliğine gitti. Başakşehir'in yine istedikleri gibi bir süreci yok. Kadro geniş ve kalitesine baktığımızda bulunmaması gereken bir sırada bulunuyor. Çok zayıf bir takıma karşı oynayacağımız düşünülmesin. Zor bir maç olacak. Bizim amacımız hafta sonu Başakşehir maçından puanlarla ayrılmak. Bu hafta da takıma verdiğimiz bilgilere istediklerimize güzel tepkiler veriyorlar, iyi çalışıyorlar. İnşallah Başakşehir karşısında istediklerimizi sahada görmek istiyoruz" diye konuştu.

        "SAKATLARIN ZAMANI VAR"

        Takımda çok sayıda sakat oyuncu olduğunu dile getiren Bulut, "Erdoğan Yeşilyurt uzun zamandır bir sakatlığı var. İlk yarı bizimle olamayacak. İnşallah ocak ayından sonra bizimle olabilir. Saric de bileğinde sakatlık var. Antrenmanlara bizimle birlikte katılıyor. Bu hafta daha iyi gözüküyor. Bu hafta bizimle olacak. Veysel, Bahadır bizimle çalışıyor ama bu maç kadrosu için erken. Önümüzdeki hafta kupa maçında değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

        "FUTBOLCULARI DAHA İYİ TANIDIĞIMDA KAFAMDA DÜŞÜNDÜĞÜM 11'İ ÇIKARTMAK DAHA KOLAY OLACAKTIR"

        Takımda çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu belirten teknik direktör Erol Bulut, "Neleri çalışmamız gerektiğini net biliyorum. Bunun geri dönüşü iyi olur inşallah. Hep birlikte daha iyi yerlere takımı götürebileceğiz. Eksik olan çok şey var, bunları toplamamız lazım. Gaziantep maçında da oynayan takımı çok fazla değiştirmek istemedim. Geçmiş oynayan takım üzerinden gittim. Fazla değişiklik yapmadım. Takımı ve bireysel futbolcuları daha iyi tanıdığımda kafamda düşündüğüm 11'i çıkartmak daha kolay olacaktır. Elimizdeki malzemeyi en iyi şeklide kullanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

        BACHİR GUEYE SORUSUNA CEVAP

        Gaziantep FK maçında sonradan oyuna giren Senagalli 22 yaşındaki Bachir Gueye hakkında gelen soruya Bulut, "Antrenmanda gördüklerim üzerinden hareket ederek oyuna aldım. Antrenmanda gayet iyi görüntü verdi. Mücadelesi, koşuları olsun vuruşları olsun. Nitekim bizi yanıltmadı. 2 gol attı hat-trick de yapabilirdi. Daha fazla forma şansı bulması kendisine bağlı. Antrenman kalitesini yüksek tutarsa daha fazla forma bulabilir" diye cevap verdi.

        "LİGİMİZ KÖTÜ DEĞİL"

        Ligin kalitesinin İngiltere Championship ile kıyaslanabileceğine vurgu yapan Erol Bulut, "Ligin üst seviyesinde olan takımlar Championship'in üstünde. Ligimiz kötü değil. Çok mücadele var. Çok fiziki temas var. Taktik açısından eksiğiz. Geçişlerde eksikliğimiz var, topun oyunda kalması süresinde biraz eksiğiz. Bunları yükselttiğimiz zaman biraz daha profesyonelce işimize bakarsak ligimiz biraz daha üst seviyelere çekebileceğiz" dedi.

        "3 GÜNDE BİR MAÇ OLDUĞUNDA FEDERASYONDAN İZİN İSTİYORUZ, YİNE KAZANAMIYORUZ"

        İngiltere ile fizik farkının olduğunu belirten Bulut, "İki ülke arasında fizik farkları var. Orada 46 maç oynanıyor. Artı kupa maçları 55 maç ortalama var. 3 günde bir maç oynanıyor. Ülkemizde her hafta maç oynanıyor, 3 günde bir maç olduğunda federasyondan izin istiyoruz, 'Avrupa maçını kazanacağız' diye izin istiyoruz yine kazanamıyoruz. Bir hafta sonra oynuyoruz yine kötü oynuyoruz. 3 günde bir oynasak bazı maçları takım belki daha hazır olur tempoya ayak uydurmuş oluruz. Futbol şu an yüksek şiddetli tempo ile oynanıyor, durarak top oynanmıyor, teknik kapasiten ne kadar iyi olursa olsun fizik kapasiten iyi değilse tekniğin sana yaramayacaktır" diye konuştu.

        "HER ZAMAN HEDEFİM VAR"

        Her zaman hedefi olduğunu dile getiren Erol Bulut, "Benim her zaman hedefim var. Takımın içine girdiğinde ortamı gördüğünde hedefi değiştirebiliyorsun. Burada bir hedef var kesinlikle. Ben size ilk 8'de olmak istiyorum diyebilirim rahatlıkla. Gerçekçi hedef olması lazım bizim adımıza. 15'inci 14'üncü olacağım da diyebilirim. Adım adım gitmemiz lazım. Maçtan maça düşünmemiz lazım. Biz 3 ay sonrasını düşüneceğiz. Ocak ayına kadar düşüneceğiz, ocaktan sonra sezon sonuna kadar düşüneceğiz. Kafamda bir puan ortalaması var ama söylemeyeceğim" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçında ilk kez taraftarın karşısına çıkacağını ve taraftarın takımı desteklemek adına dolduracağını da dile getirdi.

