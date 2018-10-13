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Erol Bulut: "Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu söyledi

13 Ekim 2018 Cumartesi, 13:36 | Güncelleme:

Milli maçlar nedeniyle lige verile arayı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezinde kamp yaparak değerlendiren sarı siyahlılar, 9. haftada MKE Ankaragücü'ne konuk olacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon öncesi sakatlıklar ve yeni transferlerin takıma geç katılmasından dolayı istedikleri gibi bir kamp dönemi geçiremediklerini dile getirdi.

Buna karşın lige iyi başlangıç yaptıklarını vurgulayan Bulut, sahaya yansıttıkları oyun ve sıralamadaki yerleri nedeniyle herkeste Avrupa kupalarına katılma hayalinin oluştuğunu aktararak, "Öyle bir hayale girmememiz lazım. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Ama daha iyisini yapabiliyorsak da niye olmasın?" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 1 PUAN PAROLASIYLA ÇIKIYORUZ"

Milli maç arasından sonraki dört haftada Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını anlatan Bulut, bu müsabakalara çok iyi hazırlanacaklarını aktardı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un ligin güçlü takımlarından olduğunu vurgulayan Bulut, "Hem Trabzonspor hem de Galatasaray'dan puan ve puanlar almaya çalışacağız. Her maça, 'En az 1 puan.' parolasıyla çıkıyoruz. Alabiliyorsak üç puan alacağız." diye konuştu.

"VAR, ANADOLU KULÜPLERİ İÇİN İYİ BİR ŞEY"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "VAR'ın Anadolu kulüpleri adına iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha adaletli kararlar verildiğini görüyorum." diyen Bulut, bazen hataların da olabildiğini dile getirdi.

Sistemin ilk yılı olmasından dolayı, hakemlerin de uyum sağlamaya çalıştığını belirten Bulut, "Teknik direktörler, futbolcular, taraftarlar, herkes buna yeni alışıyor. Ufak tefek hatalar maalesef oluyor. İnşallah bundan sonra olmaz." şeklinde konuştu.

"OLAY BENİM İÇİN ORADA BİTMİŞTİR"

 Erol Bulut, Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta, ev sahibi takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Adem Büyük arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine, bu konunun fazla abartıldığını savundu.

Bulut, kazanma isteğinden kaynaklı olarak maçlarda bu tip gerginlikler olabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Olay benim için orada bitmiştir. Her maçta böyle şeyler olabiliyor. Medipol Başakşehir benim 3,5 yıl çalıştığım bir takım. Abdullah Avcı'nın, Adem'in sırtına vurduğu iddia ediliyor. Abdullah hoca ise vurmadığını söyledi. Kendisi öyle bir hoca değil. Ufak tefek gerginlik olduysa, orada bitmesi lazım. Biz gerginlik istemiyoruz. Ben istemem, kulübüm de istemiyor. Bizim için olay orada bitmiştir ve yolumuza devam ediyoruz. Medipol Başakşehir de iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Sezon sonunda inşallah herkesin yüzü güler."

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