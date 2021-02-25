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Erol Simavi kimdir, ölüm nedeni nedir? Erol Simavi hayatı hakkında

Erol Simavi kimdir? Soruları Nükhet Duru'nun bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Gazeteci Erol Simavi hakkında merak edilenler haberimizde...

Erol Simavi kimdir, ölüm nedeni nedir? Erol Simavi hayatı hakkında

Erol Simavi kimdir, ölüm sebebi nedir? Merak konusu oldu. Bunun sebebi ise ünlü sanatçı Nükhet Duru, YouTube'da katıldığı bir programda Erol Simavi hakkında, 'İlk aşkım' yorumunda bulundu.

EROL SİMAVİ KİMDİR?

Erol Simavi (1930, İstanbul - 8 Haziran 2015, Monaco),Türk gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş adamıdır. Erol Simavi, 1930 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Melek Hanım, babası Sedat Simavi’dir. Işık Lisesi'nden 1949 yılında mezun oldu. 1953 yılında babasının ölmesi ile abisi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimine geçti.

İlk yılları ve kariyeri

1930 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteciliğe on iki, on üç yaşlarındaken ilk kez 7 Gün ve Karikatür dergilerinde mücellit olarak başladı. Sonra terfi edip makinist oldu. Sonra yine terfi edip fotoğrafçı oldu. Sonra Hürriyet'i çıkarırken klişehane kuruldu ve orada çalıştı.


1968 yılında Haldun ile Erol Simavi'nin ortaklığının bitti. 1971 yılında Veb Ofset grubunu oluşturan abisi Haldun Simavi, Hürriyet gazetesini tamamıyla Erol Simavi’ye bıraktı. Hürriyet gazetesinin yanında Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong ve Gösteri gibi ilaveler çıkardı.

22 Haziran 1993 tarihinde Hürriyet gazetesinin %25'lik payını 16 milyon dolar karşılığında Erol Aksoy’a sattı. 1993 yılında İsviçre’ye yerleşti. 29 Haziran 1994 tarihinde geri kalan hisselerini Aydın Doğan'a satarak medya sektöründen ayrıldı.

8 Haziran 2015 tarihinde Monako'da ölen Erol Simavi'nin naaşı Türkiye'ye getirilerek Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilmiştir.[1]

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