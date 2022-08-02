Errol Musk'tan oğluna: Gurur duymuyorum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyanın en zengin insanı, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğluyla gurur duymadığını, onun kariyer gelişiminden mutlu olmadığını söyledi

76 yaşındaki Errol Musk'a, pazartesi günü konuk olduğu bir programda, "Elon'un başarılarından gurur duyup duymadığı" soruldu. Errol bu soruyu, "Hayır. Biliyorsunuz biz uzun zamandır çok şey başaran bir aileyiz, birden bire bir şeyler yapmaya başlamadık." sözleriyle yanıtladı.

Ancak daha sonrasından Elon'ın kardeşlerine kıyasla oldukça başarılı olduğunu kabul etti ve "Elon sınırı gerçekten aştı" ifadelerini kullandı.

Errol Musk

GURUR KAYNAĞI KİMBAL MUSK

Errol, röportaj sırasında diğer oğlu Kimbal Musk'ın hayatının "gurur kaynağı ve neşesi" olduğunu söyledi. Business Insider'ın haberine göre, restoran işleten Kimbal'ın tahmini net varlığı 700 milyon dolar ve Errol, Kimbal'ın milyarder olduğunu iddia etti.

"TAMAMEN NORMAL"

Diğer yandan Errol'a üvey kızı 35 yaşındaki Jana Bezuidenhout'tan iki çocuğu olduğuna ilişkin haberler de soruldu. Onunla ilişkisini "tamamen normal" olarak nitelendiren Errol, daha önce söylediği sözleri tekrarlayarak, "Dünyada olmamızın tek nedeni üremek." dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.