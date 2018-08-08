Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran ve başarı elde edemeyen Ersun Yanal, ailesi ile birlikte tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key isimli teknesi ile Ege turuna çıktı. Datça'nın en ıssız koylarından birisine demir atan ve bir haftadır tatilini devam ettiren Yanal ailesi, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi. 31 yaşındaki İrem Ağan Yanal ise, fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı
1
1|68
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran ve başarı elde edemeyen Ersun Yanal, ailesi ile birlikte tatile çıktı.
2
2|68
Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key isimli teknesi ile Ege turuna çıktı.
3
3|68
28 yıllık eşi Şenal Yanal ile evliliklerinde sıkıntı olan ve sonrasında 31 yaşındaki İren Ağan ile yasak aşk yaşayan Yanal, eşinden boşanmış ve geçtiğimiz yıl genç aşkının peşinden giderek evlenmişti.
4
4|68
Sessiz sedasız bir şekilde İren Ağan ile dünya evine giren Yanal, eşi ve arkadaş grubu ile tatilin tadını çıkardı.
5
5|68
Datça'nın en ıssız koylarından birisine demir atan ve bir haftadır tatilini devam ettiren Yanal ailesi, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi.
6
6|68
Gün boyu teknesinden çıkmayan Ersun Yanal, önce arkadaşlarını bot ile gidip aldı.
7
7|68
Misafirlerini tekneye yerleştiren Yanal, sonrasında eşini botla alarak tekneye geldi.
8
8|68
ERSUN YANAL'DAN DANS ŞOV!
Ailesi ile birlikte denize giren Ersun Yanal, teknenin arka kısmında dans etti.
9
9|68
Suyun içinde bulunan eşine dans figürleri sergileyen Yanal, herkesin beğenisini aldı.
10
10|68
Sonrasında denizde vakit geçiren Yanal, halatlara takılan bir botun imdadına yetişti.
11
11|68
Hemen botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözerek yardımseverliğini konuşturdu.
12
12|68
Hep birlikte denizde akşam sefası yapan Yanal ailesi, sonrasında teknelerinde akşam yemeği yedi.
13
13|68
31 yaşındaki İrem Ağan Yanal ise, fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.