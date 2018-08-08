Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran ve başarı elde edemeyen Ersun Yanal, ailesi ile birlikte tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key isimli teknesi ile Ege turuna çıktı. Datça'nın en ıssız koylarından birisine demir atan ve bir haftadır tatilini devam ettiren Yanal ailesi, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi. 31 yaşındaki İrem Ağan Yanal ise, fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı