Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde

08.08.2018 - 07:56 | Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran ve başarı elde edemeyen Ersun Yanal, ailesi ile birlikte tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key isimli teknesi ile Ege turuna çıktı. Datça'nın en ıssız koylarından birisine demir atan ve bir haftadır tatilini devam ettiren Yanal ailesi, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi. 31 yaşındaki İrem Ağan Yanal ise, fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı

  • 1 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran ve başarı elde edemeyen Ersun Yanal, ailesi ile birlikte tatile çıktı. 

  • 2 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
    2 | 68

    Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key isimli teknesi ile Ege turuna çıktı. 

  • 3 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    28 yıllık eşi Şenal Yanal ile evliliklerinde sıkıntı olan ve sonrasında 31 yaşındaki İren Ağan ile yasak aşk yaşayan Yanal, eşinden boşanmış ve geçtiğimiz yıl genç aşkının peşinden giderek evlenmişti. 

  • 4 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Sessiz sedasız bir şekilde İren Ağan ile dünya evine giren Yanal, eşi ve arkadaş grubu ile tatilin tadını çıkardı. 

  • 5 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Datça'nın en ıssız koylarından birisine demir atan ve bir haftadır tatilini devam ettiren Yanal ailesi, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi. 

  • 6 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Gün boyu teknesinden çıkmayan Ersun Yanal, önce arkadaşlarını bot ile gidip aldı. 

  • 7 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Misafirlerini tekneye yerleştiren Yanal, sonrasında eşini botla alarak tekneye geldi. 

  • 8 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    ERSUN YANAL'DAN DANS ŞOV!

    Ailesi ile birlikte denize giren Ersun Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. 

  • 9 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Suyun içinde bulunan eşine dans figürleri sergileyen Yanal, herkesin beğenisini aldı. 

  • 10 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Sonrasında denizde vakit geçiren Yanal, halatlara takılan bir botun imdadına yetişti. 

  • 11 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Hemen botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözerek yardımseverliğini konuşturdu. 

  • 12 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    Hep birlikte denizde akşam sefası yapan Yanal ailesi, sonrasında teknelerinde akşam yemeği yedi. 

  • 13 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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    31 yaşındaki İrem Ağan Yanal ise, fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

  • 14 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 15 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 16 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 17 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 18 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 19 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 20 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 21 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 22 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 23 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 24 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 25 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 26 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 27 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 28 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 29 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 30 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 31 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 32 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 33 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 34 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 35 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 36 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 37 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 38 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 39 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 40 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 41 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 42 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 43 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 44 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 45 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 46 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 47 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 48 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 49 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 50 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 51 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 52 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 53 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 54 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 55 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 56 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 57 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 58 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 59 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 60 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 61 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 62 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 63 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 64 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 65 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 66 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 67 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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  • 68 Ersun Yanal eşi İrem Ağan Yanal ile tatilde - Magazin haberleri
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