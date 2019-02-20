Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Yanal'ın sözleri şöyle:

"11'e 11 maçlarda ilk 30 dakika müthiş oynuyoruz. Bunu daha çok süreye yaymalıyız. UEFA kadrosuna 3 oyuncu ilave edebiliyorduk. Kervanı yolda düzmek oldukça zor, biz biraz kervanı yolda düzdük. Forvet hattında her türlü oyuncumuz hazır. Belki Islam Slimani'yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew oynayacak, bu mevkiye yabancı bir oyuncu değil."