Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Genç'in paylaşımına destek veren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" değerlendirmesinde bulundu.