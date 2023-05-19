Erzincan'da çiftçilere 1 milyon 100 bin fide

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından hazırlanan "Erzincan Üretiyor Bölgemiz Doyuyor" projesi çerçevesinde, tarım alanlarının kullanılmasının etkinleştirilmesi maksadıyla yüzde 75 hibeli 800 bin adet kapya biber ve 300 bin adet domates fidesi ile toplamda 1 milyon 100 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Projede özellikle sanayi sebzeciliği üretimine destek vermek istenirken toplamda 500 dönüm araziden 5 bin ton üretim olması hedefleniyor. Fide dağıtımına katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi ile kalkınacağını belirterek, şunları söyledi: